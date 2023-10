Indian lub koom haum ntawm Astrophysics hosts Thawj Hnub Qub Party hauv Hanle Dark Sky Reserve

By

Lub koom haum Indian ntawm Astrophysics (IIA) tsis ntev los no tau tsim ib qho kev tshwm sim tshwj xeeb hu ua Star Party ntawm Hanle Dark Sky Reserve hauv Ladakh. Qhov kev tshwm sim no tau coj ua ke nyob ib puag ncig 30 tus kws tshaj lij astronomers los ntawm ntau qhov chaw hauv Is Nrias teb los ua pov thawj thiab ntes qhov zoo nkauj ntawm lub ntuj hmo ntuj, tsis muaj teeb meem lub teeb.

Hanle, lub tsev rau IIA lub Indian Astronomical Observatory, muaj npe nrov rau nws cov huab cua tsaus ntuj thiab cov huab cua zoo, ua rau nws yog qhov chaw zoo tshaj plaws rau kev tshawb fawb astronomical thiab astrophotography. Siv thaj tsam li ntawm 1,073 square kilometers, Hanle Dark Sky Reserve tau raug xaiv los ntawm Union Cheeb Tsam ntawm Ladakh los tawm tsam lub teeb pom kev zoo thiab tiv thaiv thaj av tsaus ntuj.

Thaum lub Hnub Qub Party, cov neeg tuaj koom muaj lub sijhawm los saib thiab yees duab cov xwm txheej ntuj ceeb tsheej uas tsuas pom tau los ntawm qhov chaw tsaus ntuj heev xws li Hanle. Cov no suav nrog False Dawn thiab Zodiacal Light. Txawm hais tias muaj kev sib tw los ntawm qhov siab siab, qhov kub thiab txias, thiab tsis muaj oxygen, cov neeg tuaj koom tau qhia lawv txoj kev zoo siab thiab kev txaus siab rau qhov kev paub.

Ntxiv nrog rau kev muab lub platform rau cov neeg nyiam ua haujlwm hnub qub, Star Party kuj tau ua lub sijhawm kawm rau Astronomy Ambassadors hauv zos. Cov ambassadors, cob qhia los ntawm IIA, yog lub luag hauj lwm rau coj astro-tourists thiab txhawb astronomy-txog kev ncig xyuas hauv cheeb tsam. Mus koom lub Hnub Qub Party tau tso cai rau lawv los txhim kho lawv txoj kev paub thiab kev txawj ntse los ntawm kev cuam tshuam nrog cov thawj coj nyiam ua hnub qub hauv lub tebchaws.

Qhov kev vam meej ntawm qhov pib Hnub Qub Party tau ua rau UT Ladakh cov thawj coj ua kom nws ua ib qho kev tshwm sim txhua xyoo. Los ntawm kev txhawb nqa Hanle Dark Sky Reserve raws li qhov chaw mus ncig, lawv tsom mus rau cov neeg nyiam astronomy, yog li pab txhawb kev lag luam ntawm cov zos hauv zos.

Zuag qhia tag nrho, Lub Hnub Qub Party ntawm Hanle Dark Sky Reserve yog qhov tshwj xeeb thiab muaj kev vam meej uas tau coj los ua ke cov neeg nyiam ua hnub qub, txhawb kev yees duab astrophotography, thiab muab txoj hauv kev kawm rau Astronomy Ambassadors hauv zos.

Qhov chaw:

- Lub koom haum Indian ntawm Astrophysics (IIA)

- Union Thaj Chaw ntawm Ladakh