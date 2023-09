Newly Spotted: India lub Chandrayaan-3 Lander thiab Rover ntawm lub hli

By

Is Nrias teb lub hom phiaj Chandrayaan-3, uas tau ua tiav tsaws ntawm lub hli thaum Lub Yim Hli 23rd, tau raug ntes nyob rau hauv cov duab tshiab coj los ntawm lwm lub lunar soj ntsuam. Lub koom haum Indian Chaw Tshawb Fawb (ISRO) tau tshaj tawm cov duab radar los ntawm lawv lub hom phiaj Chandrayaan-2 lub hli, uas tuaj txog hauv lub hnub qub hauv 2019.

Txawm hais tias Chandrayaan-3 lander tam sim no tsis muaj zog, vim qhov tsaus ntuj ob lub lis piam nyob ze ntawm lub hli uas nws tsaws, nws muaj peev xwm ua kom nws tsaug zog thaum lub hnub rov qab los. Txawm li cas los xij, ISRO cov tub ceev xwm tau lees paub tias tus neeg caij nkoj thiab nws lub nkoj me me, hu ua Pragyan, twb tau ua tiav tag nrho lawv lub hom phiaj tseem ceeb. Pragyan tau ua tiav los ntawm nws txoj kev tsaws, Vikram, thiab ntes cov duab ntawm nws ib puag ncig.

Qhov no tsis yog thawj zaug uas Indian lub hom phiaj tau pom los ntawm qhov chaw. NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter twb tau ntes cov duab zoo nkauj ntawm lub hom phiaj keeb kwm. Is Nrias teb tau dhau los ua lub tebchaws thib plaub, tom qab lub tebchaws Soviet, Tebchaws Meskas, thiab Tuam Tshoj, ua tiav kev tsaws rau lub hli.

Ntxiv nrog rau Is Nrias teb txoj haujlwm, ntau lub tebchaws tseem tab tom tsom rau lub hli sab qab teb tus ncej los tshawb xyuas cov dej khov hauv thaj chaw ntawd. NASA npaj yuav tsim ib lossis ntau lub hauv paus hauv cheeb tsam los siv cov dej khov lunar los txhawb cov neeg caij nkoj thiab cov tshuab ua ib feem ntawm nws txoj haujlwm Artemis, uas yog lub hom phiaj los tsim kom muaj tib neeg nyob ruaj khov nyob rau hauv thiab ib ncig ntawm lub hli los ntawm lig 2020s.

Thaum Is Nrias teb tau ua tiav nrog nws txoj haujlwm lunar, lwm lub tebchaws thiab cov tuam txhab ntiag tug kuj tau sim tsaws rau lub hli nyob rau lub sijhawm tsis ntev los no. Russia lub Luna-25 sojntsuam poob thaum nws tsaws rau lub hli tas los, thiab Japanese chaw haujlwm JAXA tau pib nws lub hli tsaws, SLIM, uas yuav sim ua kom muaj kev sib tw hauv lub hlis tom ntej.

Zuag qhia tag nrho, Is Nrias teb lub hom phiaj Chandrayaan-3 tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav lub hnub qub, thiab cov duab ntes los ntawm lwm cov lunar probes qhia lub teb chaws txoj kev vam meej hauv kev mus txog thaj tsam tshiab hauv qhov chaw.

Qhov chaw:

- "India lub hli tshiab tsaws thiab rover tsuas yog pom los ntawm lwm lub lunar sojntsuam" - Space.com

- "India lub Chandrayaan-3 neeg hlau lub hli explorers tsis muaj cua sov" - Space.com

- "Artemis 3 yuav yog thawj tus tib neeg lub hom phiaj ntawm lub koob" - NASA