Mugger Crocodiles nyob rau hauv Is Nrias teb pom cov cwj pwm txawv txawv, Kev tshawb nrhiav pom

Cov kws tshawb fawb hauv Is Nrias teb tau ua qhov kev soj ntsuam zoo ntawm mugger crocodiles nyob rau hauv Savitri River, Maharashtra, uas qhia tias cov tsiaj reptiles no txawj ntse dua li yav tas los ntseeg. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Phau ntawv Journal of Threatened Taxa, tau sau ntau yam kev coj cwj pwm tshwm sim los ntawm khej, nrog rau kev yos hav zoov nyob rau hauv pob, siv sticks raws li kab nuv ntses, qhia kev txaus siab rau paj garlands, thiab txawm txuag ib tug dev feral los ntawm lwm tus dev.

Thaum kev yos hav zoov tus cwj pwm tau raug tshaj tawm yav dhau los, qee qhov kev thov hauv txoj kev tshawb fawb, xws li cov khej raug nyiam mus rau paj paj thiab qhia txog kev coj tus cwj pwm ntawm tus dev, tau ntsib nrog kev tsis ntseeg los ntawm cov kws tshaj lij. Duncan Leitch, kws tshawb fawb txog biologist tshwj xeeb hauv cov tsiaj reptile neurophysiology, tawm tswv yim hais tias thaum crocodiles ua kom pom tus cwj pwm zoo, ua rau tib neeg zoo li kev txawj ntse thiab kev xav rau lawv tej zaum yuav yog qhov kev xav ntawm anthropomorphic.

Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tau sau tseg piv txwv ntawm mugger crocodiles ua luam dej hauv lub voj voog nyob ib ncig ntawm cov ntses, tsim ib lub vortex uas corralled cov ntses kom yooj yim noj. Lwm tus cwj pwm zoo uas tau pom yog cov khej ntsuas cov twigs ntawm lawv lub qhov ntswg los ntxias cov noog uas sau cov twigs rau lawv lub zes. Thaum cov kws tshawb fawb txog crocodiles tau ntseeg tias crocodiles tau nyiam mus rau marigold garlands hauv kev pam tuag, tsis muaj kev cuam tshuam lossis noj cov paj.

Qhov xwm txheej cuam tshuam nrog tus dev feral raug caum mus rau hauv tus dej los ntawm lwm tus dev yog qhov tshwj xeeb. Cov khej, es tsis txhob tawm tsam tus dev, nudged nws rov qab mus rau ntug dej, ua kom nws muaj kev nyab xeeb. Cov kws sau ntawv tau txhais qhov kev txiav txim siab no raws li kev nkag siab ntawm tus khej, txawm hais tias cov kws tshaj lij tseem tsis ntseeg txog lawv lub peev xwm rau kev nkag siab.

Zuag qhia tag nrho, thaum txoj kev tshawb fawb muab cov kev tshawb pom nthuav dav, kev tshawb fawb ntxiv yuav tsum tau tshawb xyuas cov kev soj ntsuam no thiab kos cov lus xaus ntau ntxiv txog tus cwj pwm thiab kev txawj ntse ntawm mugger crocodiles.

Qhov chaw:

- Phau ntawv Journal of Threatened Taxa

- Nyob Science