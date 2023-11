Qhov Enigmatic Nature ntawm Black Holes: Tshawb Nrhiav Txoj Kev Taug Kev Tshaj Tawm

Cov qhov dub, cov khoom tsis meej uas ua rau muaj kev xav paub ntawm cov kws tshawb fawb thiab cov pej xeem ib yam nkaus, txuas ntxiv tiv thaiv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb. Physicist Carlo Rovelli delves mus rau hauv qhov tob ntawm cov enigmatic qhov chaw nyob rau hauv nws compelling phau ntawv tshiab, White Holes, aiming unravel cov paub tsis meej uas nyob rau hauv lub qab ntug.

Rovelli txoj kev tshawb nrhiav yog los ntawm nws txoj kev tshawb fawb txog kev sib koom ua ke ntawm Einstein's General Theory of Relativity thiab Quantum Mechanics. Tus qub muab kev nkag siab txog qhov xwm txheej ntawm lub ntiajteb txawj nqus, thaum lub sijhawm kawg tswj hwm tus cwj pwm ntawm nanoworld. Cov qhov dub ua txoj kev hla rau ob txoj kev xav no, raws li lub zog gravitational loj hauv lawv cuam tshuam qhov chaw thiab lub sijhawm ntawm quantum nplai.

Xav txog lub hnub qub uas tau tso nws cov roj nuclear, tsis tuaj yeem txhawb nqa nws tus kheej tawm tsam nws qhov hnyav. Lub ntiajteb txawj nqus relentlessly compresses lub hnub qub tuag, kom txog rau thaum nws mus txog rau ib tug point uas txawm lub teeb yuav dim nws gravitational rub. Lub sijhawm tseem ceeb no qhia txog qhov tsim ntawm lub qhov dub, uas yog tsim los ntawm kev tsim ntawm ib qho kev tshwm sim qab ntug-qhov taw qhia tsis rov qab los.

Thaum lub qhov dub tau pom los ntawm ntau txoj hauv kev, suav nrog cov duab ncaj qha tsis ntev los no, txoj hmoo ntawm cov teeb meem uas poob rau hauv lawv tseem nyob hauv qhov tsis paub. Rovelli's White Holes tshaj tawm cov lus teb txaus ntshai rau cov lus nug tsis txaus ntseeg no: qhov dub thaum kawg hloov mus rau hauv qhov dawb, qhov twg txhua yam uas nkag mus rau qhov xwm txheej qab ntug rov tshwm sim dua.

Txhawm rau tshem tawm lub tswv yim no, Rovelli delves rau hauv kev sib cuam tshuam zoo nkauj ntawm lub sijhawm thiab qab ntug. Einstein txoj kev kwv yees qhia tau hais tias lub sij hawm tsis yog universal tab sis tus txheeb ze, cuam tshuam los ntawm tus neeg saib xyuas qhov nrawm thiab qhov sib thooj rau lub cev loj. Raws li tus neeg saib xyuas sab nraud pom ib tus neeg poob rau hauv lub qhov dub, lub sijhawm zoo li qeeb kom txog thaum nws nres tag nrho ntawm qhov xwm txheej qab ntug.

Los ntawm cov kev soj ntsuam no, Rovelli crafts ib txoj kev mus rau ib tug tshiab txoj kev xav ntawm lub qhov dub thiab lawv txoj hmoo kawg. Yuav ua li cas thaum lub qhov dub hloov mus rau hauv qhov dawb? Rovelli muaj kev lom zem taug kev ntawm kev tshawb nrhiav, coj cov neeg nyeem mus rau qhov tob ntawm lub qhov dub lub ntiaj teb tsaus nti.

Carlo Rovelli's White Holes yog qhov ntxim nyiam thiab nthuav dav nyeem rau ob tus kws tshawb fawb thiab cov neeg nyiam sib xws. Raws li Dante tau coj peb hla lub ntiaj teb no, Rovelli coj peb mus rau qhov kev sib tw ua ke, muab kev nkag siab tshiab rau cov khoom tsis meej tshaj plaws hauv peb lub ntiaj teb.

Cov Lus Nug

1. Dab tsi yog qhov xwm txheej qab ntug ntawm lub qhov dub?

Qhov kev tshwm sim qab ntug yog qhov taw tes ntawm tsis muaj rov qab los ntawm lub qhov dub. Thaum ib yam khoom lossis lub teeb hla qhov ciam teb no, nws tsis tuaj yeem khiav tawm qhov rub tawm ntawm lub qhov dub.

2. Kev sib raug zoo ntawm Einstein txoj kev xav ntawm kev txheeb ze thiab Quantum Mechanics yog dab tsi?

Einstein's General Theory of Relativity muab kev nkag siab rau lub ntiajteb txawj nqus thiab cov duab ntawm qhov chaw thiab lub sijhawm, thaum Quantum Mechanics tswj hwm tus cwj pwm ntawm cov khoom me me, xws li atoms thiab lawv cov khoom. Cov qhov dub yog qhov tseem ceeb hauv kev txuas ob txoj kev xav no vim yog lub zog gravitational ntawm kev ua si.

3. Cov qhov dub tau pom li cas?

Cov qhov dub tau pom siv ntau txoj hauv kev, suav nrog kev txhim kho tsis ntev los no ntawm cov txheej txheem duab ncaj qha. Cov kws tshawb fawb siv arrays ntawm telescopes los yog xov tooj cua cov tais diav thoob plaws ntiaj teb los tsim ib tug virtual telescope qhov luaj li cas ntawm peb ntiaj chaw, cia lawv mus ntes cov duab ntawm lub qhov dub.

4. Yuav ua li cas hauv lub qhov dub?

Qhov tseeb ntawm qhov tshwm sim hauv lub qhov dub tseem tsis paub. Thaum teeb meem los yog lub teeb hla qhov kev tshwm sim lub qab ntug, nws yog tsis yooj yim sua rau tej ntaub ntawv los yog kev soj ntsuam mus cuag sab nraud soj ntsuam. Qhov tsis muaj cov ntaub ntawv no ua rau muaj kev tshawb fawb tsis tu ncua thiab tshawb nrhiav.