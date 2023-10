Qhov Zoo Tshaj Plaws Hnub Ci Hnub Ci Lub Kaum Hli 2023

By

Lub lim tiam dhau los no, cov pej xeem hauv Tebchaws Meskas tau raug kho rau qhov xwm txheej ntuj ceeb tsheej uas tsis tshua muaj, raws li hnub ci dab noj hnub ci ntsa iab saum ntuj. Qhov tshwm sim no tshwm sim thaum muaj kev sib raug zoo tshwj xeeb ntawm Lub Hnub, Lub hli, thiab Lub Ntiaj Teb, ua rau lub hli tus duab ntxoov ntxoo ib nrab tsis pom lub hnub, tawm hauv lub nplhaib zoo li lub suab nrov. Cov dab noj hnub tau tshwm sim thaum Lub Kaum Hli 14, thiab ntau lub xeev thoob plaws North America tau muaj cai los ua pov thawj qhov kev txaus ntshai no.

Thaum muaj dab noj hnub, thaum lub hli nyob ntawm lossis ze nws qhov chaw deb tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb (apogee), nws tsis tuaj yeem thaiv lub hnub tag nrho. Qhov no tsim ib qho kev pom kev zoo nkauj, raws li lub hnub cov npoo sab nrauv tseem pom, tsim lub nplhaib radiant. Los ntawm peb qhov kev xav ntawm lub ntiaj teb, dab noj hnub yog qhov pom pom, tab sis nws zoo sib xws thaum saib los ntawm qhov chaw.

NASA Lub Ntiaj Teb Polychromatic Imaging Lub Koob Yees Duab (EPIC), nyob rau ntawm qhov chaw sib sib zog nqus huab cua Observatory, muaj peev xwm ntes tau cov duab ntawm lub hli tus duab ntxoov ntxoo nrum tsaus nti ntawm ib feem tseem ceeb ntawm North America thaum lub sij hawm dab noj hnub. Cov duab thaij duab no tau coj los ntawm kwv yees li 10:28 teev tsaus ntuj IST, qhia txog qhov tsaus ntuj uas tshwm sim los ntawm kev sib haum xeeb saum ntuj ceeb tsheej.

Txawm hais tias feem ntau ntawm Tebchaws Meskas tau tuaj yeem ua pov thawj ib feem ntawm cov dab noj hnub, tsuas yog ib pawg nqaim ntawm lub xeev tau muaj cai ntawm kev ntsib nws hauv nws qhov kev ua tiav tag nrho. Qhov 'txoj kev ntawm annularity,' qhov twg cov dab noj hnub tau pom hauv nws daim ntawv tsis muaj kev cuam tshuam, pib hauv Oregon hauv Northwest United States thiab txuas mus rau sab hnub poob mus rau ntau lub xeev, thaum kawg mus txog Gulf of Mexico. Cov neeg soj ntsuam ntawm lub plawv ntawm txoj kev no muaj lub sijhawm los ua tim khawv txog dab noj hnub li ntawm 4.5 feeb, thaum cov neeg nyob ntawm nws qhov chaw ib puag ncig tsuas tuaj yeem ntes tau lub ntsej muag nrawm ntev li ob peb feeb.

Cov cuab yeej EPIC tsuas yog ib qho ntawm cov cuab yeej soj ntsuam nyob rau hauv Deep Space Climate Observatory, uas yog nyob rau ntawm Lagrange Point 1 - lub ntsiab lus nyob rau hauv orbit ntawm lub ntiaj teb thiab lub hnub. Qhov chaw nres tsheb huab cua no saib xyuas kev hloov pauv hauv hnub ci cua thiab huab cua hauv qhov chaw, muab kev ceeb toom tseem ceeb ntawm geomagnetic cua daj cua dub uas tuaj yeem cuam tshuam cov phiaj xwm hluav taws xob, satellites, thiab kev sib txuas lus.

Lub hnub ci dab noj hnub no yog ib qho kev tshwm sim zoo kawg nkaus, ua rau tib neeg thoob plaws North America xav tsis thoob ntawm qhov kev xav ntawm cosmos. Cov duab thiab cov ntaub ntawv sau los ntawm ob qho tib si hauv av thiab qhov chaw muab kev nkag siab zoo rau kev sib tw ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej thiab ua rau peb nkag siab txog huab cua hauv qhov chaw.

