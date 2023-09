Ib qho kev hloov pauv hauv lub cev: Humanised raum Loj hlob hauv tus npua

By

Cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov kev ua tiav loj hauv kev daws qhov tsis txaus ntawm cov kabmob uas muaj rau kev hloov pauv. Thawj thawj zaug, cov kws tshawb fawb tau ua tiav kev loj hlob ntawm tib neeg lub raum hauv tus npua. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv scientific journal Cell Stem Cell, koom nrog txoj kev loj hlob ntawm tib neeg- npua chimeric embryos, uas muaj tib neeg thiab npua hlwb.

Tom qab cog cov embryos no rau hauv cov niam npua, lub raum tau tsim thiab muaj cov qauv qub tom qab 28 hnub. Tus thawj kws tshawb fawb, Liangxue Lai, tau hais tias tib neeg lub hlwb tau tswj hwm thiab ua rau 60 txog 70% ntawm tag nrho cov hlwb hauv tib neeg lub raum. Txoj kev loj hlob no tseem ceeb heev vim tias yav dhau los kev sim loj hlob tib neeg lub cev hauv npua tau ua tsis tiav.

Npua yog tus neeg sib tw zoo tshaj plaws rau kev loj hlob ntawm tib neeg lub cev vim lawv qhov zoo sib xws hauv lub cev, lub cev loj, thiab kev loj hlob ntawm embryonic. Tib neeg lub raum yog ib qho ntawm feem ntau cov kabmob hloov pauv thoob ntiaj teb thiab tseem tshwm sim thaum ntxov thaum lub sijhawm embryogenesis. Tam sim no, muaj 88,500 tus neeg tos kev hloov pauv hauv Asmeskas ib leeg.

Cov kws tshawb fawb koom nrog hauv txoj kev tshawb fawb no tau hloov pauv tus npua caj ces los tsim qhov chaw rau tib neeg lub hlwb kom loj hlob, ua rau lawv muaj sia nyob hauv ib puag ncig uas tsis yog lawv lub ntuj tsim. Qhov kev hloov kho no siv tsib xyoos los ua kom tiav. Miguel Esteban, ib tus kws sau ntawv laus, tau piav qhia tias qhov kev hloov pauv no muaj kev txaus nyiam los daws qhov tsis txaus ntawm tib neeg lub cev rau kev hloov pauv.

Txawm hais tias qhov kev pom zoo no, muaj kev txwv rau qhov kev tshawb fawb no. Qhov piv ntawm degenerating npua embryos yog siab, thiab xav tau kev tshawb fawb ntxiv kom nkag siab txog cov laj thawj hauv qab no. Kev txhawj xeeb txog kev coj ncaj ncees txog kev koom tes ntawm lwm yam kab mob, xws li lub hlwb thiab cov kab mob, kuj yuav tsum tau muab coj los xav. Tsis tas li ntawd, muaj cov porcine-keeb kwm vascular hlwb nyob rau hauv lub cev tuaj yeem ua rau tsis lees paub.

Txawm li cas los xij, qhov kev ua tiav no ua rau txoj hauv kev tsim cov tib neeg lub raum ua haujlwm hauv cov npua yug tshiab. Nws tsis tsuas yog muab kev cia siab rau kev daws qhov tsis txaus ntawm lub cev tab sis tseem qhib lub sijhawm tshiab rau cov tshuaj kho dua tshiab thiab kawm txog kev txhim kho tib neeg lub raum.

Qhov chaw: Tus Saib Xyuas, CNN