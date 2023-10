Kev Pom Zoo Tshiab ntawm Hnub Ci Hnub Ci: Kev Pom Zoo los ntawm Xov Tooj Cua Saib Xyuas

By

Thaum cov neeg nyob hauv California feem ntau nyiam lub hnub ci dab noj hnub thaum Lub Kaum Hli 14, cov kws tshawb fawb ntawm Owens Valley Radio Observatory (OVRO) tau siv txoj hauv kev sib txawv. Siv lawv cov kev hloov kho Long Wavelength Array (OVRO-LWA), lawv tau ntes cov duab "xov tooj cua eclipse" tshwj xeeb uas ua rau lub hnub ci corona thiab nws cov xwm txheej cuam tshuam.

Kev lig kev cai, hnub ci dab noj hnub raug pom los ntawm kev pom lub teeb, tab sis OVRO-LWA ntsuas lub xov tooj cua wavelengths ntawm 20 thiab 88 megahertz (MHz) los tsim cov duab ntawm dab noj hnub nyob rau hauv ib qho txawv electromagnetic spectrum. Cov duab tshwm sim, uas tuaj yeem pom hauv video hauv qab no, qhia lub hli qhov chaw raws li sawv cev los ntawm cov kab dotted thiab pom lub hnub lub limb nrog cov kab. Qhov tseem ceeb, cov vis dis aus tseem ntes cov kev cuam tshuam los ntawm lub hnub lub ionosphere, tsim kom muaj cov nyhuv ripple zoo ib yam li saib lub hnub los ntawm cov dej ntws tawm.

Cov xov tooj cua nthwv dej txuas ntxiv dhau lub hnub ntug hauv daim duab tau tawm los ntawm nws cov kab mob corona, ua rau muaj kev cuam tshuam "ntiv nplhaib ntawm hluav taws" txawm tias sab nraum txoj kev ntawm tag nrho cov dab noj hnub. Qhov kev pom tshwj xeeb no muab sijhawm rau cov kws tshawb fawb los kawm txog lub hnub txuas ntxiv corona nrog kev daws teeb meem tsis tau pom dua ntawm xov tooj cua wavelengths.

Bin Chen, tus kws tshaj lij hnub ci astrophysicist thiab tus kws tshaj lij ntawm New Jersey Institute of Technology (NJIT), uas yog tus thawj coj OVRO-LWA txoj kev tshawb fawb ntawm lub hnub, hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev soj ntsuam no. Los ntawm leveraging lub hli lub limb raws li ib tug txav "riam ntug", qhov zoo angular daws teeb meem ntawm lub hnub lub corona yuav ua tau zoo heev.

OVRO-LWA qhov kev hloov kho tshiab, txhawb nqa los ntawm National Science Foundation, tau ua kom lub koob yees duab tshawb xyuas lub ntuj sai dua li lwm lub xov tooj cua telescope ua haujlwm ntawm cov zaus qis dua 100 MHz. Cov cuab yeej muaj zog no tso cai rau kev saib xyuas lub ntuj tsis tu ncua, muab kev nkag siab zoo rau ntau yam astronomical phenomena, suav nrog coronal loj ejections los ntawm cov hnub qub nyob ze, exoplanet magnetism, thiab lub ntiaj teb thaum ntxov.

Nrog nws lub peev xwm los ntes cov duab hauv xov tooj cua ntawm hnub ci dab noj hnub, OVRO-LWA muab qhov kev xav tshiab thiab muaj txiaj ntsig ntawm peb lub hnub qub ze tshaj plaws, qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb thiab kev nkag siab.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Ntev Wavelength Array (LWA) yog dab tsi?

Lub Ntev Wavelength Array (LWA) yog lub xov tooj cua telescope tsim los saib thiab kawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej ntawm qhov ntev wavelengths, xws li kaum mus rau pua pua meters. Nws muaj peev xwm ntes tau xov tooj cua nthwv dej tawm los ntawm ntau qhov chaw astronomical, muab kev pom tshwj xeeb rau hauv lub ntiaj teb.

Dab tsi yog corona ntawm lub hnub?

Lub corona yog thaj tsam sab nraud ntawm lub hnub huab cua uas txuas ntau lab mais mus rau qhov chaw. Nws yog tsim los ntawm kub heev ionized gases uas pom thaum lub hnub ci dab noj hnub raws li ib tug faint, pearly dawb ci nyob ib ncig ntawm lub darkened disk ntawm lub hnub.

Vim li cas xov tooj cua kev soj ntsuam ntawm dab noj hnub tseem ceeb?

Kev soj ntsuam xov tooj cua ntawm eclipses muab cov kws tshawb fawb txog qhov sib txawv ntawm lub hnub lub corona thiab cov xwm txheej cuam tshuam. Los ntawm kev kawm cov emissions ntawm xov tooj cua nthwv dej los ntawm corona, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab rau hauv nws cov dynamic, magnetic teb, thiab lwm yam khoom uas tsis yooj yim pom los ntawm kev pom lub teeb pom kev. Cov kev xav tshwj xeeb no txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub hnub thiab nws qhov cuam tshuam rau lub hnub ci.