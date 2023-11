Lub neej yav tom ntej ntawm Tib neeg Chaw Mus Ncig: Cia siab tias yuav muaj kev nce siab hauv US Orbital Launches los ntawm 2024

By

Thaum lub hnub ci ntsa iab ntawm qhov kev pab cuam shuttle yuav nyob rau yav dhau los, kev lag luam ntawm kev xa tib neeg mus rau hauv qhov chaw tau nce ib zaug ntxiv. Raws li kev kwv yees tsis ntev los no, 2024 tuaj yeem ua lub cim tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm US-based orbital launches, nrog rau cov neeg ua haujlwm ntau tshaj plaws hauv 15 xyoo.

Kennedy Space Center thiab Cape Canaveral Space Force Station tau teem caij los tuav tag nrho xya lub luag haujlwm, lub hom phiaj xa 26 tus tib neeg mus rau hauv lub ntiaj teb. Qhov kev nce siab hauv cov haujlwm no tau cog lus tias yuav dhau qhov ua tiav ntawm 2009 thaum muaj tsib lub nkoj xa khoom, nqa tag nrho 35 tus neeg caij nkoj.

Qhov kev cia siab nyob ib puag ncig cov kev xa tawm tom ntej no yog palpable. Lawv tsis tsuas yog qhia txog kev cog lus tshiab rau tib neeg kev tshawb nrhiav chaw, tab sis lawv kuj tau tshaj tawm lub sijhawm tshiab ntawm kev sib koom tes thiab kev tsim kho tshiab. Lub sijhawm no, txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tsis yog tsuas yog los ntawm tsoomfwv coj txoj haujlwm. Hloov chaw, cov tuam txhab ntiag tug tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsav qhov kev rov tshwm sim no.

Nyob rau hauv xyoo tas los no, qhov tshwm sim ntawm kev lag luam spaceflight tuam txhab uas muag xws li SpaceX thiab Blue Origin tau revolutionized toj roob hauv pes ntawm qhov chaw tshawb nrhiav. Cov tuam txhab no tau coj cov tswv yim tshiab, kev siv thev naus laus zis tshiab, thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo rau thaj chaw. Nrog rau lawv cov kev npaj siab xav, xws li SpaceX's Crew Dragon spacecraft thiab Blue Origin's New Shepard, lawv tau pom yav tom ntej uas qhov chaw mus ncig yuav nkag mus tau ntau dua thiab qhov chaw.

Txawm li cas los xij, thaum kev zoo siab loj tuaj, ntau cov lus nug tshwm sim. Dab tsi yog qhov txaus ntshai cuam tshuam rau tib neeg kev ya davhlau? Tus nqi sib piv li cas rau kev ua haujlwm tsis muaj neeg ua haujlwm? Puas muaj kev cuam tshuam ntev rau kev ncig xyuas qhov chaw? Txhawm rau hais txog cov lus nug no thiab ntau ntxiv, peb tau sau cov npe ntawm cov lus nug uas nquag nug txog yav tom ntej ntawm tib neeg mus ncig chaw.

Cov Lus Nug

Q: Dab tsi yog qhov kev pheej hmoo tseem ceeb cuam tshuam nrog tib neeg kev ya davhlau?

A: Txawm hais tias kev nce qib tseem ceeb hauv kev siv thev naus laus zis thiab kev nyab xeeb tau ua tiav, tib neeg kev ya davhlau tseem ua rau muaj kev pheej hmoo, xws li raug hluav taws xob, kev hloov pauv lub cev hauv microgravity, thiab lub peev xwm rau kev ua haujlwm tsis zoo ntawm lub dav hlau.

Q: Yuav ua li cas tus nqi ntawm tib neeg spaceflight piv rau unmanned missions?

A: Tib neeg txoj haujlwm hauv lub dav hlau dav hlau tseem kim tshaj li qhov tsis muaj neeg ua haujlwm vim yog cov kev xav tau ntxiv rau cov txheej txheem txhawb nqa lub neej, kev cob qhia neeg coob, thiab ua kom muaj kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv ntawm cov neeg caij nkoj thoob plaws hauv kev taug kev.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam rau lub sijhawm ntev ntawm qhov chaw ncig xyuas?

A: Qhov chaw ncig tebchaws muaj peev xwm qhib tau txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav, kev tshawb fawb tshawb fawb, thiab kev lag luam hauv qhov chaw. Txawm li cas los xij, kev saib xyuas kom zoo yuav tsum tau muab rau cov kev cuam tshuam ib puag ncig, kev khaws cia ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej, thiab kev xav txog kev coj ncaj ncees nyob ib puag ncig kev lag luam tawm tshiab no.

Raws li kev suav rov qab mus rau 2024 pib, lub neej yav tom ntej ntawm tib neeg kev mus ncig hauv qhov chaw zoo li ci dua li qhov qub. Nrog rau ntau qhov kev xa tawm thiab ntau qhov sib xyaw ntawm tsoomfwv thiab cov tswv yim ntiag tug, peb mob siab tos txais tshooj tom ntej hauv peb txoj kev tshawb nrhiav ntawm cosmos.

Qhov chaw:

– NASA: www.nasa.gov