Txhim kho Natural Carbon Sequestration: Lub luag haujlwm ntawm huab cua zoo

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm pab pawg tshawb fawb coj los ntawm Carnegie Institution for Science tau tso lub teeb pom kev ntawm huab cua phem cuam tshuam rau lub peev xwm ntawm cov nroj tsuag kom tshem tawm cov pa roj carbon dioxide los ntawm huab cua los ntawm photosynthesis. Cov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv Proceedings ntawm National Academy of Sciences, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev cuam tshuam cov pa phem nyob rau hauv ecosystem productivity thiab qhia txog cov txiaj ntsig zoo ntawm kev txhim kho huab cua.

Cov nroj tsuag ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txo qis kev hloov pauv huab cua los ntawm photosynthesis. Los ntawm kev hloov lub hnub ci rau hauv tshuaj lom neeg lub zog, lawv nqus cov pa roj carbon dioxide los ntawm huab cua thiab khaws cia ua cov khoom lom. Txawm li cas los xij, cov khoom aerosol, tsim los ntawm tib neeg kev ua ub no xws li kev mus ncig thiab kev kub hnyiab ntawm fossil fuels, tuaj yeem txo cov txheej txheem tseem ceeb no. Cov khoom no tsis tsuas yog ua rau huab cua tsis zoo thiab teeb meem kev noj qab haus huv ntawm tib neeg nkaus xwb tab sis kuj tawg lossis nqus hnub ci, zoo ib yam li nyob hauv qhov ntxoov ntxoo, cuam tshuam cov nroj tsuag kev loj hlob.

Siv kev ntsuas satellite, cov kws tshawb fawb tau pom muaj kev sib raug zoo ntawm photosynthetic kev ua si thiab aerosol kuab paug. Lawv nrhiav pom tias cov nroj tsuag khaws cov pa roj carbon ntau rau hnub so thiab thaum lub sijhawm COVID-19 kev kaw haujlwm thaum muaj kev lag luam raug txo thiab kev mus los tsuas yog txwv. Qhov no qhia tau hais tias txo cov pa phem ib puag ncig thoob plaws lub asthiv tuaj yeem txhim kho cov pa roj carbon monoxide los ntawm cov nroj tsuag.

Los ntawm kev tswj hwm qib hnub so ntawm cov haujlwm photosynthetic, nws kwv yees tias ntawm 40 thiab 60 megatons ntawm carbon dioxide tuaj yeem raug tshem tawm ntawm qhov chaw txhua xyoo. Tsis tas li ntawd, qhov kev txo qis hauv cov pa phem no tuaj yeem ua rau muaj kev ua liaj ua teb ntau ntxiv yam tsis tas yuav muaj av ntxiv. Cov kev tshawb pom no muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau tsoomfwv lub hom phiaj los txo cov pa roj carbon monoxide thiab ua kom tau raws li cov hom phiaj kev nyab xeeb.

Txoj kev tshawb nrhiav kev nkag siab rau lub voj voog txhua lub limtiam ntawm kev ua haujlwm photosynthetic thiab nws txoj kev sib raug zoo nrog cov pa phem aerosol muab qhov kev xav tshiab ntawm qhov tseem ceeb ntawm huab cua zoo hauv kev txhim kho cov pa roj carbon monoxide. Kev txhim kho huab cua zoo tsis yog tsuas yog muaj txiaj ntsig zoo rau tib neeg kev noj qab haus huv tab sis kuj tseem pab txhawb kev tawm tsam kev hloov pauv huab cua. Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov xav tau rau kev siv zog txuas ntxiv los tiv thaiv cov pa phem thiab ua qhov tseem ceeb rau kev coj ua kom ruaj khov los ua kom muaj peev xwm ntawm cov nroj tsuag hauv kev txo qis carbon emissions.

FAQ

1. Dab tsi yog photosynthesis?

Photosynthesis yog cov txheej txheem uas cov nroj tsuag hloov lub hnub ci mus rau hauv lub zog tshuaj. Lawv nqus cov pa roj carbon dioxide los ntawm huab cua thiab siv nws los tsim cov carbohydrates thiab cov rog, thaum tso pa oxygen raws li cov khoom lag luam.

2. Cov pa phem cuam tshuam li cas rau photosynthesis?

Cov pa phem, tshwj xeeb tshaj yog cov pa phem los ntawm aerosol hais, tuaj yeem cuam tshuam cov photosynthesis. Cov khoom no tuaj yeem txo qis huab cua zoo, cuam tshuam rau cov nroj tsuag kev noj qab haus huv thiab txo lawv lub peev xwm nqus hnub ci thiab ua cov photosynthesis zoo.

3. Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev txhim kho huab cua zoo ntawm carbon sequestration?

Kev ua kom huab cua zoo tuaj yeem ua rau muaj cov pa roj carbon ntau ntxiv los ntawm cov nroj tsuag. Los ntawm kev txo cov pa phem hauv ib lub lis piam, zoo ib yam li cov qib tau pom nyob rau hnub so, nws kwv yees tias nruab nrab ntawm 40 thiab 60 megatons ntawm carbon dioxide tuaj yeem raug tshem tawm ntawm huab cua txhua xyoo, pab tiv thaiv kev hloov pauv huab cua.

4. Qhov kev tshawb fawb no pab txhawb kev ua liaj ua teb li cas?

Nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm aerosol pollution ntawm photosynthesis muab kev pom zoo rau kev ua liaj ua teb sustainability. Los ntawm kev ua kom muaj huab cua zoo dua qub, kev ua liaj ua teb tuaj yeem nce ntxiv yam tsis tas yuav tsum muaj av ntxiv, ua ke nrog kev siv zog los txo cov pa roj carbon hneev taw thiab ua kom tiav net-zero emissions hauv kev ua liaj ua teb.