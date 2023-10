Cov kws tshawb nrhiav tshawb pom Molecular Mechanism ntawm Complement Receptor Activation thiab Signaling

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Indian lub koom haum thev naus laus zis (IIT) Kanpur tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog cov txheej txheem molecular ntawm kev txhawb nqa receptor ua kom muaj zog thiab teeb liab. Thawj coj los ntawm xibfwb Arun K Shukla, pab pawg los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb thiab Bioengineering tau nthuav tawm cov kev nkag siab tseem ceeb rau kev ua haujlwm ntawm anaphylatoxin receptors li cas, uas tuaj yeem cuam tshuam rau yav tom ntej rau kev tshawb nrhiav tshuaj hauv ntau yam kab mob.

Txoj kev tshawb no tau tsom mus rau cov txheej txheem ntxiv, qhov tseem ceeb ntawm peb lub cev tiv thaiv kab mob, thiab nws qhov kev cia siab ntawm anaphylatoxins xws li C3a thiab C5a. Cov anaphylatoxins no cuam tshuam nrog cov receptors tshwj xeeb, hu ua C3aR thiab C5aR1, thiab pab pawg nrhiav kom nkag siab zoo dua li cas cov receptors paub lawv lub hom phiaj, qhib, thiab tswj cov teeb liab.

Ntxiv nrog rau kev tso lub teeb ntawm kev ua haujlwm ntawm anaphylatoxin receptors, kev tshawb fawb kuj tau nthuav tawm cov txheej txheem ntuj los txo cov kev mob tshwm sim los ntawm C5a. Cov txheej txheem no suav nrog tshem tawm ib feem ntawm C5a molecule. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb no tau txheeb xyuas cov peptide uas xaiv ua haujlwm C3aR, qhia tias cov receptors tuaj yeem teb txawv rau ntau lub tebchaw.

Pab pawg cov kev tshawb pom muaj peev xwm qhia tau cov tshuaj tshiab nrhiav pom hauv kev kho mob ntawm tib neeg cov kab mob, suav nrog mob caj dab, mob hawb pob, thiab sepsis. Los ntawm kev nkag siab meej txog yuav ua li cas anaphylatoxin receptors ua haujlwm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim kho cov phiaj xwm los hloov kho lub cev tiv thaiv kab mob thiab txo qhov mob.

Cov kev tshawb fawb tau luam tawm nyob rau hauv International scientific Journal, Cell. Pab neeg no suav nrog Prof Shukla, nrog rau cov kws tshawb fawb los ntawm IIT Kanpur Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb thiab Bioengineering, University of Southern California's Department of Biological Sciences, thiab Molecular thiab Computational Biology Section.