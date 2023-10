NASA's Hubble Telescope ntes cov duab zoo nkauj ntawm Cosmic Reef

By

NASA's Hubble Space Telescope txuas ntxiv ua rau cov neeg nyiam qhov chaw txaus siab thiab ntes cov duab zoo nkauj ntawm lub ntiaj teb. Hauv nws qhov hloov tshiab tsis ntev los no rau Instagram kov, NASA tau qhia ob lub duab ntxim nyiam uas tau coj los ntawm Hubble telescope. Cov duab no qhia txog lub "cosmic reef" nyob 163,000 lub teeb xyoo ntawm lub ntiaj teb nyob rau hauv lub constellation Dorado.

Cov duab qhia txog ob lub huab cua nyob sib ze ntawm cosmic plua plav thiab roj: lub loj loj liab nebula NGC 2014 thiab me me xiav nebula NGC 2020. Nyob rau hauv lub Loj Magellanic Huab, lub satellite galaxy ntawm Milky Way uas yog teem nrog cov hnub qub loj, cov nebulae ua. mus rau ib feem ntawm ib cheeb tsam loj heev uas tsim lub hnub qub.

Raws li NASA, cov hnub qub nyob ze ntawm qhov chaw ntawm daim duab yog loj dua peb lub hnub, xws li 10 txog 20 npaug ntawm nws qhov loj. Cov hluav taws xob hnyav uas tawm los ntawm cov hnub qub no ua rau cov pa roj cua nyob ib puag ncig, suav nrog cov pa oxygen, mus rau qhov kub ntawm ib ncig ntawm 20,000 ° F (11,000 ° C). Lub nebula pom nyob rau sab laug ntawm daim duab tau tsim los ntawm lub hnub qub uas yog 200,000 lub sij hawm ci dua li peb lub hnub thiab tau tshem tawm cov roj los ntawm kev tawg.

Cov duab zoo kawg nkaus tso tawm los ntawm NASA nthuav tawm lub nplhaib xiav ci nrog lub teeb xiav me me hauv nruab nrab. Nthwv dej liab thiab txiv kab ntxwv roj arc ntawm sab laug sab laug mus rau sab xis ntawm daim duab, nrog lub teeb xiav qhov chaw tawm ntawm lub hiav txwv liab. Tsis tas li ntawd, ob peb lub teeb dawb tau tawg ua ke thoob plaws hauv daim duab. Nyob rau sab xis saum toj, cov roj xiav tsaus tuaj yeem pom emanating los ntawm qhov chaw loj heev.

Cov duab tau raug siv Hubble's Wide Field Camera 3 los ua kev nco txog lub koob yees duab 30 xyoo ntawm kev ua haujlwm hauv qhov chaw. Txij li thaum nws tso tawm rau lub Plaub Hlis 24, 1990, Hubble Space Telescope tau ntes ntau tshaj 1.4 lab kev soj ntsuam ntawm ze li ntawm 47,000 cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Lub npe hu ua American astronomer Edwin P. Hubble, uas tau lees paub qhov nthuav dav ntawm peb lub ntiaj teb, lub koob yees duab tau ua tiav ntau dua 175,000 lub orbits nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb, npog thaj tsam li ntawm 4.4 billion mais.

Kev tso tawm cov duab zoo kawg no los ntawm NASA's Hubble Telescope tau txais kev saib xyuas ntau los ntawm cov neeg nyiam qhov chaw. Cov neeg siv tau qhia lawv qhov kev ntshai, kev txaus ntshai thiab kev qhuas, nrog rau ib tus neeg piav qhia txog qhov kev ntes yog "zoo nkauj" thiab lwm tus tau hais txog cov xim zoo nkauj. Lub Hubble Telescope tau undeniably muab rau peb nrog ib tug zoo kawg li glimpse rau qhov kev xav ntawm lub cosmos.

Tau qhov twg los: NDTV, Space.com