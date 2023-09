Frank Rubio Tu Siab Rau Lub Hom Phiaj Ntev Ntev Nyob Hauv Tsev Neeg, Txawm hais tias Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws

By

Astronaut Frank Rubio, uas tam sim no tuav lub npe rau qhov ntev tshaj plaws nyob rau hauv qhov chaw los ntawm NASA astronaut, tau tshaj tawm tias nws yuav tsis kam lees lub hom phiaj yog nws paub tias nws yuav txuas ntxiv mus rau ib xyoos es tsis txhob npaj rau lub hlis. Rubio tau lees paub qhov no thaum kev xam phaj tsis ntev los no los ntawm International Chaw Chaw Nres Tsheb (ISS).

Rubio lub luag haujlwm tau txuas ntxiv thaum lub dav hlau uas yuav tsum thauj nws rov qab mus rau lub ntiaj teb pib xau dej txias thaum txuas nrog ISS. Raws li qhov tshwm sim, nws tau siv sijhawm me ntsis dhau ib xyoos hauv lub ntiaj teb qis qis, nkag rau hauv 371 hnub thiab dhau los ua thawj tus kws tshawb fawb Asmeskas, thiab ib tus ntawm tsuas yog rau tus neeg, siv sijhawm ib xyoos hauv qhov chaw.

Txawm li cas los xij, Rubio lees tias nws yuav tsis kam tso npe rau lub luag haujlwm ntev li no vim yog tsev neeg tseem ceeb uas nws yuav tsum nco. Txawm li cas los xij, nws lees paub qhov kev txi ntawm tus kheej ntawm cov neeg nyob hauv lub hnub qub txhawm rau ua kom lub chaw nres tsheb ua haujlwm.

Rov qab mus rau lub ntiaj teb thaum lub Cuaj Hlis 27, Rubio tos ntsoov rov qab los nrog nws tsev neeg thiab txaus siab rau qhov kev lom zem yooj yim ntawm lub neej ntawm lub ntiaj teb saum npoo av. Nws npaj siab siv sijhawm nrog nws cov neeg hlub thiab txaus siab rau kev thaj yeeb nyab xeeb thiab nyob ntsiag to.

