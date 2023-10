Unearthing Keeb Kwm: Tshiab Discoveries ntawm Tib Neeg-Neanderthal Interbreeding

Ib txoj kev tshawb nrhiav pom tau hais tias tib neeg thiab Neanderthals tau koom nrog kev sib koom ua ke ua ntej ntau dua li qhov kev ntseeg yav dhau los, muaj kwv yees li 250,000 xyoo dhau los. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau qhov kev xav ntev ntev uas kev sib koom ua ke tau tshwm sim tsuas yog 75,000 xyoo dhau los. Los ntawm kev tshuaj xyuas DNA, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov muaj txiaj ntsig zoo rau hauv keeb kwm ntawm cov kev sib cuam tshuam thaum ub.

Tshwm Sim Los Ntawm Kev Tshawb Fawb DNA

Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias nyob ib ncig ntawm rau feem pua ​​​​ntawm cov noob hauv Neanderthals tuaj yeem taug qab rau tib neeg. Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau pom tias qee pawg neeg hauv sub-Saharan Africa muaj cov kab mob ntawm Neanderthal DNA. Qhov no qhia tau hais tias tib neeg thaum ntxov sib xyaw nrog Neanderthals thiab tom qab ntawd rov qab mus rau Africa, tawm hauv caj ces imprint.

Michael Dannemann, tus kws tshaj lij ua haujlwm tshwj xeeb hauv evolutionary thiab pejxeem genomics, hais tias qhov kev tshawb fawb tshiab no muab qhov tseeb ntau dua hauv kev piav qhia txog Neanderthal DNA hauv tib neeg genomes niaj hnub no. Tsis tas li ntawd, nws pab kom nkag siab tias kev sib xyaw ntawm cov noob tau cuam tshuam rau lub cev zoo li cas ntawm Neanderthals thiab tib neeg thaum ntxov. Ntxiv mus, nws txhim kho peb txoj kev paub txog lawv cov qauv kev tsiv teb tsaws chaw thiab kev sib cuam tshuam yav dhau los.

Muaj Neanderthal DNA hauv Sub-Saharan Africa

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Cell tau qhia txog qhov muaj Neanderthal DNA hauv cov tib neeg ntawm sub-Saharan African qhovntsej thiaj tsis mob. Txawm hais tias lub hauv paus chiv keeb ntawm DNA no tseem nyob twj ywm tsis paub, txoj kev tshawb fawb feem ntau tsom rau cov pej xeem nrog kev sib txuas ntawm poj koob yawm txwv rau Niger-Congo.

Txhawm rau tso lub teeb pom kev ntawm Neanderthal DNA hauv tib neeg niaj hnub no, cov kws tshawb fawb tau muab cov khoom siv caj ces los ntawm ib qho qub Neanderthal hu ua "Altai Neanderthal" rau cov noob ntawm 180 tus neeg los ntawm kaum ob qhov sib txawv sub-Saharan African pejxeem.

Los ntawm kev txheeb xyuas kev txheeb cais, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov sib txawv ntawm cov noob caj noob ces ntawm tib neeg thiab Neanderthals thiab tshawb xyuas seb cov qauv ntawm cov noob no tau txais txiaj ntsig li cas. Txoj kev tshawb no pom tias tag nrho cov sub-Saharan African genomes tshuaj xyuas muaj Neanderthal DNA, nrog rau qee cov pejxeem pom txog 1.5 feem pua ​​​​ntawm Neanderthal genetic khoom. Qhov kev pom muaj txiaj ntsig zoo rau kev sib xyaw ua ke qhia tias cov genomes tau txais los ntawm tib neeg uas sib xyaw nrog Neanderthals thiab rov qab mus rau Africa.

Cov kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia pom muaj Neanderthal DNA

Feem ntau intriguingly, cov kws tshawb fawb pom tias feem ntau ntawm Neanderthal DNA nyob rau hauv tib neeg genomes yog concentrated nyob rau hauv cov cheeb tsam uas tsis encode protein synthesis. Hloov pauv, tib cheeb tsam no hauv tib neeg DNA tau tsis muaj Neanderthal noob. Qhov no qhia tias Neanderthals tsis nyiam tib neeg cov noob thaum lawv cov txheej txheem evolutionary. Hloov chaw, ob hom kev hloov pauv txawv, hloov kho lawv cov genomes los ua haujlwm sib txawv.

Fernando Villanea, tus kws kho mob caj ces los ntawm University of Colorado Boulder, hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no. Nws qhia tias nws txhais tau hais tias tsis muaj cov noob caj noob ces zoo dua lossis qis dua rau lwm tus; lawv tsuas yog hloov zuj zus los ua kom tiav cov haujlwm sib txawv hauv txhua hom genome.

Xav paub ntau ntxiv rau Human Evolution

Cov kev tshawb pom zoo kawg no muab cov kws tshawb fawb muaj cib fim kom tau txais kev nkag siab ntxiv rau hauv qhov tsis sib xws ntawm tib neeg evolution. Sarah Tishkoff, tus kws sau ntawv laus ntawm txoj kev tshawb no thiab tus kws tshaj lij ntawm noob caj noob ces thiab biology ntawm University of Pennsylvania, tawm tswv yim txog kev soj ntsuam tob ntawm cov noob caj noob ces ntawm cov pejxeem uas nyob 250,000 xyoo dhau los thiab nws piv rau cov noob ntawm tib neeg niaj hnub no. Qhov kev sib piv no tuaj yeem nthuav tawm cov ntaub ntawv tseem ceeb txog keeb kwm thiab kev hloov pauv ntawm peb hom.

FAQ:

Q: Thaum twg tib neeg thiab Neanderthals ua ntej interbreed?

A: Kev tshawb fawb tshiab qhia tias muaj kev sib cuam tshuam tshwm sim kwv yees li 250,000 xyoo dhau los, nyuaj rau kev ntseeg ua ntej tias nws tshwm sim 75,000 xyoo dhau los.

Q: Neanderthal DNA nyob qhov twg hauv tib neeg niaj hnub no?

A: Neanderthal DNA tuaj yeem pom nyob rau hauv cov tshuaj pleev ib ce ntawm cov neeg nyob hauv sub-Saharan Africa, tshwj xeeb hauv cov pej xeem nrog kev sib txuas ntawm poj koob yawm txwv rau Niger-Congo.

Q: Lub xub ntiag ntawm Neanderthal DNA nyob rau hauv tib neeg niaj hnub qhia dab tsi?

A: Nws qhia tias tib neeg thaum ntxov sib xyaw nrog Neanderthals thiab tom qab ntawd rov qab mus rau Africa, tawm hauv cov caj ces.

Q: Cov kev nkag siab dab tsi tuaj yeem tau txais los ntawm kev kawm Neanderthal DNA hauv tib neeg genomes niaj hnub no?

A: Los ntawm kev txheeb xyuas qhov cuam tshuam ntawm cov noob sib xyaw ntawm Neanderthals thiab tib neeg thaum ntxov, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab zoo txog lub cev zoo ntawm ob pawg thiab lawv txoj kev tsiv teb tsaws thiab kev cuam tshuam yav dhau los.