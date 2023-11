Xauv cov secrets ntawm lub caij pw tsaug zog qauv

By

Introduction

Lub caij ua rau muaj kev hloov pauv hauv cov xwm txheej, cuam tshuam rau ntau yam kev ua neej nyob hauv ntiaj teb. Los ntawm cov nplooj los ntawm cov ntoo deciduous mus rau hibernation nyob rau hauv cov tsiaj, qhov cuam tshuam ntawm kev hloov raws caij nyoog yog undeniable. Kuj ceeb tias, txoj kev tshawb fawb 2023 tau nthuav tawm qhia tias tib neeg kuj nthuav tawm cov qauv raws caij nyoog hauv lawv txoj kev pw tsaug zog, ua rau lub teeb ci ntawm peb tus kheej lub suab.

Kev tshawb fawb vib this

Kev tshawb fawb tau ua los ntawm pab pawg kws tshawb fawb los ntawm Clinic for Sleep & Chronomedicine ntawm St. Hedwig Tsev Kho Mob hauv Berlin. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Frontiers hauv Neuroscience, koom nrog 188 tus neeg tuaj yeem pab dawb uas tau siv peb hmos hauv chav kuaj. Cov neeg koom nrog, suav nrog 98 tus poj niam thiab 90 tus txiv neej, tau saib xyuas zoo thaum lub sijhawm pw tsaug zog.

Polysomnography: Nkag siab txog theem pw tsaug zog

Txhawm rau kawm txog lawv cov qauv kev pw tsaug zog, cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev ntsuam xyuas dav dav hu ua polysomnography. Cov txheej txheem no suav nrog kev kaw lub hlwb tsis muaj zog, qib ntshav oxygen, lub plawv dhia, ua pa, qhov muag txav, thiab ceg twitch. Los ntawm qhov no, kev pw tsaug zog tuaj yeem raug faib ua qhov muag nrawm (REM) thiab tsis nrawm qhov muag (NREM) theem, tom kawg tau muab faib ua peb theem.

Cov ntsiab lus tseem ceeb: Kev nkag siab rau lub caij pw tsaug zog

Cov kev tshawb pom ntawm txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau kev pw tsaug zog raws caij nyoog. Thaum lub caij ntuj no, cov neeg kawm tau pw tsaug zog kwv yees li 60 feeb ntev dua, txawm tias tsuas yog txaj muag ntawm qhov tseem ceeb. Qhov tseem ceeb, cov neeg koom siv sijhawm li 25 feeb tsawg dua los nkag rau REM pw tsaug zog thaum lub caij nplooj zeeg piv rau lub caij nplooj ntoo hlav. Lub caij ntuj no pw tsaug zog yog tus cwj pwm los ntawm qhov nruab nrab ntawm 30 feeb ntau REM pw tsaug zog dua li lub caij nplooj ntoos hlav. Tsis tas li ntawd, daim ntawv tob tshaj plaws ntawm NREM pw tsaug zog tau ntsib kev poob qis thaum lub caij nplooj zeeg.

Kev cuam tshuam thiab cov lus pom zoo

Txawm hais tias pawg neeg tshawb fawb tseem me me thiab muaj cov tib neeg muaj teeb meem pw tsaug zog, cov kev tshawb pom no nyuaj rau kev txawj ntse. Txawm hais tias niaj hnub nyob hauv nroog thiab teeb pom kev zoo, tib neeg pw tsaug zog qhia meej txog caij nyoog. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov yuav tsum tau muaj kev tshawb fawb ntxiv hauv pawg loj ntawm cov tib neeg noj qab haus huv kom muaj txiaj ntsig zoo.

Dr. Dieter Kunz, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, hais txog tias tib neeg tseem tsis tau kov yeej tag nrho lawv lub caij nyoog. Kev hloov pauv rau kev pw tsaug zog, nrog rau lub sijhawm pw thiab lub sijhawm, tej zaum yuav tsim nyog kom ua raws li qhov xav tau pw tsaug zog ntxiv rau lub caij ntuj no. Qhov kev nkag siab no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam dav rau lub tsev kawm ntawv thiab lub sijhawm ua haujlwm, qhia tias yuav tsum tau xav txog kev xav txog kev pw tsaug zog raws caij nyoog.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog polysomnography?

Polysomnography yog ib qho cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas dav siv los kawm txog kev pw tsaug zog. Nws suav nrog kev sau cia ib txhij thiab kev tshuaj xyuas ntawm ntau yam kev xav ntawm lub cev, nrog rau lub hlwb tsis muaj zog, lub plawv dhia, qhov muag txav, thiab ceg twitches.

Q: Txoj kev tshawb nrhiav pom dab tsi txog kev pw tsaug zog raws caij nyoog?

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias tib neeg muaj qhov hloov pauv raws caij nyoog ntawm kev pw tsaug zog ntev thiab qauv. Cov neeg koom tes tau pw tsaug zog ntev dua rau lub caij ntuj no, siv sijhawm tsawg dua los nkag rau REM pw tsaug zog thaum lub caij nplooj zeeg, thiab tau ntsib ntau REM pw tsaug zog nyob rau lub caij ntuj no piv rau lub caij nplooj ntoos hlav. Tsis tas li ntawd, muaj qhov txo qis hauv qhov tob tshaj plaws ntawm NREM pw tsaug zog thaum lub caij nplooj zeeg.

Q: Yuav ua li cas cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no siv tau?

Cov kev tshawb pom qhia tias qhov tseem ceeb ntawm kev xav txog qhov xav tau kev pw tsaug zog ntxiv rau lub caij ntuj no. Kev hloov pauv rau kev pw tsaug zog, xws li mus pw ua ntej, tej zaum yuav muaj txiaj ntsig. Txoj kev tshawb no tseem nug cov lus nug txog kev ua kom lub tsev kawm ntawv thiab cov sijhawm ua haujlwm nrog cov qauv kev pw tsaug zog raws caij nyoog. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb ntxiv nrog cov pab pawg loj ntawm cov tib neeg noj qab haus huv yog xav tau los ua pov thawj cov kev tshawb pom no.