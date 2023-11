Kev Tshawb Nrhiav Tshiab: Tib neeg muaj kev hloov pauv raws caij nyoog hauv kev pw tsaug zog

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua ntawm Clinic for Sleep & Chronomedicine hauv Berlin tau qhia tias tib neeg tau hloov pauv raws caij nyoog hauv lawv cov qauv pw tsaug zog. Kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv xov xwm Frontiers in Neuroscience, koom nrog 188 tus neeg tuaj yeem pab dawb uas tau siv peb hmos hauv chav kuaj qhov chaw uas lawv pw tsaug zog zoo.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias thaum lub caij ntuj no, cov neeg mob yuav tsaug zog ntev txog 60 feeb. Tsis tas li ntawd, cov neeg koom siv sijhawm kwv yees li 25 feeb tsawg dua los nkag rau hauv qhov muag nrawm (REM) pw tsaug zog thaum lub caij nplooj zeeg piv rau lub caij nplooj ntoo hlav. Qhov nruab nrab, cov tib neeg tau ntsib txog 30 feeb ntau REM pw tsaug zog thaum lub caij ntuj no dua li lub caij nplooj ntoos hlav. Interestingly, muaj qhov txo qis hauv kev pw tsaug zog qeeb qeeb, qhov tob tshaj plaws ntawm kev pw tsaug zog qhov muag tsis nrawm (NREM), thaum lub caij nplooj zeeg.

Cov kev tshawb pom tau tawm tsam qhov kev ntseeg ib txwm hais tias tib neeg tau tshem tawm ntau yam ntawm lub hnub ci ntawm lawv tus cwj pwm. Txawm hais tias nyob hauv ib puag ncig zoo hauv nroog, cov neeg tuaj koom tseem nthuav tawm lub caij nyoog hauv lawv cov qauv pw tsaug zog.

Txawm hais tias pawg neeg tshawb fawb tseem me me thiab muaj cov tib neeg uas muaj kev nyuaj siab lossis kev nyuaj siab, qhov sib txawv ntawm kev pw tsaug zog ntawm lub caij ntuj sov thiab lub caij ntuj no yog qhov tseem ceeb. Kev tshawb fawb ntxiv uas muaj cov qauv loj dua thiab muaj kev noj qab haus huv yuav tsum tau ua kom ntseeg tau qhov kev tshawb pom.

FAQ

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav?

A: Txoj kev tshawb nrhiav pom tias thaum lub caij ntuj no, cov neeg koom pw tsaug zog ntev dua thiab muaj kev pw tsaug zog ntau dua REM piv rau lub caij nplooj ntoo hlav. Kuj tseem muaj qhov txo qis hauv kev pw tsaug zog qeeb qeeb thaum lub caij nplooj zeeg.

Q: Puas yog cov neeg koom nrog kev tshawb fawb tau nyob hauv thaj chaw muaj teeb pom kev zoo hauv nroog?

A: Yog lawm, cov neeg koom nrog kev kawm yog cov neeg nyob hauv nroog hauv nroog loj niaj hnub no uas muaj teeb pom kev zoo.

Q: Cov kev tshawb pom no puas siv tau rau txhua tus neeg?

A: Txoj kev tshawb no koom nrog cov tib neeg uas muaj kev pw tsaug zog lossis kev nyuaj siab, yog li xav tau kev tshawb fawb ntxiv los txiav txim siab seb cov kev pw tsaug zog zoo li cas rau cov pej xeem.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm cov kev tshawb pom no?

A: Cov kev tshawb pom pom tau hais tias tib neeg muaj lub caij ntuj sov, thiab kev pw tsaug zog yuav tsum tau hloov kho kom haum rau qhov xav tau pw tsaug zog ntxiv thaum lub caij ntuj no.

Q: Cov lus pom zoo li cas los ntawm kev kawm?

A: Cov kws tshawb fawb qhia tias kev mus pw ua ntej lub caij ntuj no tuaj yeem pab txhim kho kev pw tsaug zog zoo thiab ntev.

Qhov chaw: