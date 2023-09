Newly-Discovered Comet Nishimura kom tsis tshua muaj tshwm sim

By

Comet Nishimura, uas tsuas yog nrhiav tau thaum Lub Yim Hli, tam sim no dhau los ntawm lub ntiaj teb thawj zaug hauv ntau dua 400 xyoo. Qhov kev tshwm sim tsis tshua muaj hnub qub no yuav pom tau rau cov hnub qub nyob rau sab qaum teb Hemisphere rau ob peb hnub tom ntej no thaum nws hla dhau peb lub ntiaj teb thaum lub Cuaj Hlis 12.

Kev ntsuas kwv yees li ib mais thoob plaws, lub hnub qub yuav tuaj nyob hauv 125 lab mais ntawm lub ntiaj teb thiab tuaj yeem pom ntawm qhov muag liab qab, txawm hais tias siv lub koob yees duab lossis lub tsom iav pom pom zoo kom pom zoo dua vim nws qhov muag tsis pom. Raws li lub hnub qub tau los ze zog rau lub hnub, nws yuav ci ntsa iab thiab ncav cuag qhov ze tshaj plaws rau peb lub hnub qub thaum lub Cuaj Hlis 17 ua ntej rov qab tawm ntawm lub hnub ci.

Txhawm rau pom Nishimura los ntawm Sab Qaum Teb Hemisphere, cov neeg saib xyuas yuav tsum saib lub qab ntug qaum teb sab hnub tuaj ib puag ncig 1.5 teev ua ntej kaj ntug. Lub comet yuav tsum nce siab ntawm cov hnub qub Cancer thiab Leo thiab yuav los ze rau Venus. Lub lim tiam no, raws li Italian astronomer Gianluca Masi, sawv cev rau lub caij nyoog kawg ua tau kom pom lub comet los ntawm sab qaum teb Hemisphere ua ntej nws yuav zais los ntawm lub hnub lub glare.

Tom qab nws txoj kev mus dhau lub Hnub, Nishimura yuav tsum pom nyob rau yav qab teb Hemisphere, tshwm nyob rau yav tsaus ntuj twilight thaum kawg ntawm lub hli. Qhov kev tshawb pom ntawm lub comet yog tsim los ntawm amateur astronomer Hideo Nishimura, thiab nws dais nws lub npe. Qhov no yog thawj zaug ntawm Nishimura nyob rau hauv kwv yees li 430 xyoo, tshwm sim ua ntej lub invention ntawm lub telescope los ntawm Galileo.

