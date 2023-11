Sunflowers siv txoj hauv kev tshwj xeeb los taug qab lub hnub, tshawb nrhiav

Sunflowers paub zoo tias lawv muaj peev xwm tig lawv lub ntsej muag thiab ua raws lub hnub thaum nws txav mus thoob ntuj. Txawm li cas los xij, qhov tseeb mechanism tom qab tus cwj pwm no tseem tsis tau paub txog txog tam sim no. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws kho tsiaj tsiaj txhu hauv University of California, Davis, tau tso lub teeb pom kev zoo li cas paj noob hlis "pom" lub hnub thiab nthuav tawm cov txheej txheem tshiab uas txawv ntawm qhov kev xav yav dhau los.

Contrary to what plant scientists has been believed, sunflowers tsis cia siab rau tib lub phototropism mechanism uas tso cai rau lwm yam nroj tsuag loj hlob mus rau lub teeb qhov chaw. Hloov chaw, paj noob hlis nthuav tawm heliotropism, lub peev xwm tshwj xeeb los taug qab lub hnub lub zog. Cov kws tshawb fawb pom tias cov paj noob hlis ua tiav qhov no los ntawm kev loj hlob me ntsis ntawm sab hnub tuaj ntawm lawv cov stems thaum nruab hnub, ua rau lawv lub taub hau tig mus rau sab hnub poob. Thaum tsaus ntuj, lawv loj hlob ntxiv rau sab hnub poob, ua rau lawv lub taub hau tig rov qab mus rau sab hnub tuaj.

Qhov tseem ceeb, txoj kev tshawb fawb tseem pom tias cov noob muaj lub luag haujlwm rau heliotropism hauv paj noob hlis txawv ntawm cov cuam tshuam nrog phototropism hauv lwm cov nroj tsuag. Thaum cov paj noob hlis tau loj hlob hauv tsev rau lub teeb ci, cov noob uas cuam tshuam nrog phototropin tau qhib. Txawm li cas los xij, thaum loj hlob sab nraum zoov thiab raug tshav ntuj, qhov txawv ntawm cov noob qhia tau pom.

Txawm hais tias cov noob tshwj xeeb koom nrog hauv heliotropism tseem tsis tau txheeb xyuas, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab txoj hauv kev phototropin feem ntau cuam tshuam nrog lub teeb pom kev hauv cov nroj tsuag. Kev tshawb fawb ntxiv yuav tshawb xyuas kev tswj hwm cov protein hauv cov paj noob hlis kom nthuav tawm txoj hauv kev molecular lub luag haujlwm rau heliotropism.

Qhov kev tshawb pom no tsis yog tsuas yog muab kev nkag siab rau tus cwj pwm ntxim nyiam ntawm paj paj tab sis kuj muaj qhov cuam tshuam dav dua. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab txog tej yam ntuj tso ib puag ncig thaum kawm cov nroj tsuag hauv cov chaw kuaj xyuas ib puag ncig. Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tawm tsam cov kev xav yav dhau los thiab ua rau txoj hauv kev rau kev nkag siab tob txog lub teeb pom kev hauv cov nroj tsuag.

FAQ:

Q: heliotropism yog dab tsi?

A: Heliotropism yog lub peev xwm ntawm cov nroj tsuag ua raws li kev txav ntawm lub hnub.

Q: phototropism yog dab tsi?

A: Phototropism yog lub peev xwm ntawm cov nroj tsuag kom loj hlob mus rau lub teeb ci.

Q: Qhov txawv ntawm heliotropism thiab phototropism yog dab tsi?

A: Heliotropism koom nrog kev taug qab kev txav ntawm lub hnub, thaum phototropism hais txog kev loj hlob ntawm lub teeb.

Q: Yuav ua li cas sunflowers pom heliotropism?

A: Sunflowers hlob me ntsis nyob rau sab hnub tuaj sab hnub tuaj, ua rau lawv lub taub hau tig mus rau sab hnub poob. Thaum tsaus ntuj, lawv loj hlob ntxiv rau sab hnub poob, ua rau lawv lub taub hau tig rov qab mus rau sab hnub tuaj.

Q: Txoj kev tshawb no qhia dab tsi txog cov noob paj noob hlis?

A: Txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov noob muaj lub luag haujlwm rau heliotropism hauv paj noob hlis txawv ntawm cov uas cuam tshuam nrog phototropism hauv lwm cov nroj tsuag.

Tau qhov twg los: Phys.org