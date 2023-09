Brian May, Astrophysicist thiab poj huab tais Guitarist, Pab NASA hauv Kev Ua Haujlwm Asteroid Bennu

By

Brian May, tus kws ntaus suab paj nruag zoo nkauj ntawm pab pawg poj huab tais, tau pab txhawb rau NASA lub luag haujlwm los qhia thiab khaws cov qauv ntawm lub hnub qub Bennu. Lub Tsib Hlis, uas tau kawm tiav qib kws kho mob hauv astrophysics, koom tes nrog tus kws tshawb fawb Claudia Manzoni los tsim cov duab 3D tiag tiag ntawm qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo. Siv cov duab no, May tau pab daim duab qhia Bennu thiab nrhiav thaj chaw tsaws chaw nyab xeeb rau OSIRIS-REx soj ntsuam uas tau sau cov qauv.

Kev sib koom tes pib thaum lub Tsib Hlis xa cov stereos-3D cov duab ua los ntawm OSIRIS-REx lub hom phiaj cov duab-rau tus thawj coj saib xyuas Dante Lauretta. Lauretta xav tsis thoob los ntawm qhov zoo ntawm cov stereos thiab lees paub lawv lub peev xwm los nrhiav qhov chaw tsaws rau cov qauv. Tsib Hlis, Manzoni, Lauretta, thiab lwm tus tau ua haujlwm ua ke ntawm qhov project, ua rau phau ntawv "Bennu 3-D, Anatomy ntawm Asteroid."

Qhov no tsis yog May thawj qhov kev koom tes nrog NASA. Nyob rau hauv 2015, nws tau ua tus kws tshawb fawb koom tes ntawm New Horizons lub hom phiaj, uas tshawb nrhiav Pluto. Tej zaum paub tsis yog rau nws txoj kev koom tes rau astrophysics nkaus xwb tab sis kuj yog tus kws sau nkauj tom qab ntau tus poj huab tais hits, suav nrog "Peb Yuav Rock Koj" thiab "Kuv Xav Tau Txhua Yam."

May txoj kev mob siab rau qhov chaw thiab kev tshawb fawb tau tshwm sim hauv nws lub luag haujlwm tseem ceeb hauv NASA txoj haujlwm. Nws qhov kev txawj ntse thiab kev muaj tswv yim zoo li tus kws tshaj lij astrophysicist thiab guitarist txuas ntxiv ua rau muaj kev cuam tshuam hauv thaj chaw.

