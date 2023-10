Origami: Los ntawm Ancient Art mus rau niaj hnub kev daws teeb meem hauv Chaw thiab Engineering

Origami, daim duab Japanese qub ntawm daim ntawv folding, tam sim no tau siv los daws cov teeb meem niaj hnub hauv ntau yam xws li kev tshawb nrhiav chaw, engineering, lej, thiab tshuaj. Ib tug kws ua haujlwm hauv aerospace, Manan Arya, tau siv origami los qhib cov lus zais ntawm lub ntiaj teb.

Hauv kev tshawb nrhiav qhov chaw, qhov glare los ntawm cov hnub qub tuaj yeem cuam tshuam qhov kev tshawb pom ntawm lub ntiaj teb zoo li lub ntiaj teb nyob ze lub hnub zoo li hnub qub. Lub teeb pom kev los ntawm cov ntiaj chaw no yog kwv yees li 10 billion lub sij hawm fainter dua lub hnub qub, ua rau nws nyuaj rau kev tshawb pom. Arya tau ua haujlwm rau kev daws teeb meem los thaiv lub hnub qub hauv lub ntiaj teb uas muaj peev xwm muaj ntau lab lub hnub qub. Nws ntseeg tias origami tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov kev sim no.

Cov kws tsim khoom yuav tsum tau tsim cov qauv loj rau hauv qhov chaw, tab sis lawv kuj yuav tsum tau muab cov qauv no kom haum zoo hauv cov foob pob hluav taws thiab tom qab ntawd nthuav tawm lawv thaum lawv nyob hauv qhov chaw. Arya hais txog qhov kev sib tw no yog "qhov teeb meem hauv lub hnab ntim khoom" - haum cov cuab yeej nthuav dav rau hauv qhov chaw me me capsule.

Origami muab cov ntawv thov zoo heev ntawm engineering hauv qhov chaw. NASA twb tau ua tiav kev vam meej nrog origami hauv cov haujlwm ntsig txog qhov chaw. Piv txwv li, James Webb Telescope lub tsom iav thiab lub hnub ci tseem ceeb tau muab khi rau kev tso tawm thiab tom qab ntawd nthuav tawm ib zaug hauv qhov chaw. Cov duab muaj zog uas tau ntes los ntawm lub tsom iav raj yog kev tshoov siab rau tej yaam num xws li starshade.

Arya txoj kev tsim, lub hnub qub, yog lub teeb pom kev zoo uas thaiv lub hnub qub lub teeb, tso cai rau lub tsom iav kom ntes cov duab ntawm fainter exoplanets nyob ze lub hnub qub. Nws yog kwv yees qhov loj ntawm pob zeb diamond baseball thaum ncab tawm tag nrho, tab sis nws yuav tsum tau muab tais thiab ntim rau hauv lub foob pob hluav taws rau kev tso tawm. Origami engineering ua rau lub compact folding xav tau rau qhov chaw ua haujlwm.

Arya txoj haujlwm nrog origami txuas mus dhau qhov chaw tshawb nrhiav. Nws tab tom saib kev siv cov txheej txheem origami rau robotics thiab biomedical li. Thaum qhov cuam tshuam mus ntev ntawm nws txoj haujlwm tseem tab tom nthuav tawm, Arya vam tias nws yuav tsim lub hauv paus rau yav tom ntej ntawm cov thev naus laus zis.

Origami, daim duab kos duab qub, txuas ntxiv hloov zuj zus thiab nrhiav kev siv tshiab hauv ntau yam. Nws nthuav tawm lub zog ntawm kev sib txuas ua yeeb yam nrog cov thev naus laus zis los daws cov teeb meem nyuaj.

