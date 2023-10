NASA tsim lub teeb yuag Additive Manufactured Rocket Nozzle rau Deep Space Exploration

NASA engineers tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev tsim khoom ntxiv, tseem hu ua 3D luam ntawv. Lawv tau ntse tsim lub foob pob hluav taws cav nozzle ua los ntawm txhuas uas yog ob qho tib si sib dua thiab ua haujlwm zoo dua li cov nozzles ib txwm muaj. Qhov kev tsim kho tshiab no muaj peev xwm los hloov pauv qhov kev tshawb nrhiav qhov chaw sib sib zog nqus los ntawm kev ua kom muaj peev xwm ntxiv.

Aluminium foob pob hluav taws cav nozzle yog tsim los ua ib feem ntawm Reactive Additive Manufacturing rau plaub lub Industrial Revolution (RAMFIRE). Txoj haujlwm no tau txais nyiaj los ntawm NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD) thiab lub hom phiaj txhawm rau txhim kho lub teeb yuag, ntxiv cov khoom tsim hluav taws xob aluminium foob pob hluav taws uas muaj peev xwm tiv taus qhov kub thiab txias.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm RAMFIRE nozzle yog nws cov kab me me, uas ua kom nws txias thaum lub foob pob hluav taws ua haujlwm. Qhov kev tsim no tiv thaiv lub nozzle los ntawm melting thiab ua kom nws durability txawm nyob rau hauv huab cua. Tsis tas li ntawd, tsis zoo li cov tsoos nozzles uas xav tau ntau qhov chaw los koom ua ke, RAMFIRE nozzle yog tsim los ua ib qho. Qhov no txo ​​tus naj npawb ntawm daim ntawv cog lus yuav tsum tau thiab txo qis lub sijhawm tsim khoom.

Txoj kev loj hlob ntawm additive manufactured foob pob ua ntxaij nozzles yog ib tug kev ua si-hloov rau qhov chaw sib sib zog nqus tshawb nrhiav. Los ntawm kev siv 3D luam ntawv thev naus laus zis, NASA tam sim no tuaj yeem tsim lub teeb thiab siv tau zoo dua uas tuaj yeem tiv taus qhov hnyav ntawm qhov chaw mus ncig. Qhov kev tawg no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tsim lub dav hlau thiab ua rau kom muaj peev xwm them taus rau yav tom ntej missions.

Nrog rau kev nce qib ntxiv hauv kev tsim khoom ntxiv, NASA tab tom ua txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav chaw yav tom ntej. Los ntawm kev thawb cov ciam teb ntawm thev naus laus zis thiab kev tsim kho tshiab, lawv ua rau muaj peev xwm xa cov dav hlau loj dua thiab muaj zog dua los tshawb txog qhov deb ntawm peb lub ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

1. Kev tsim khoom ntxiv lossis 3D luam ntawv: txheej txheem ntawm kev tsim cov khoom peb-dimensional los ntawm kev tso cov ntaub ntawv los ntawm txheej raws li tus qauv digital.

2. Rocket engine nozzle: ib feem ntawm lub foob pob hluav taws cav uas coj cov ndlwg ntawm cov pa pa, muab thrust.

Tau qhov twg los: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)