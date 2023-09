Tib neeg lub cev muaj ntau lab lab ntawm tes, tshawb nrhiav

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab tau kwv yees tias tib neeg lub cev muaj ntau lub hlwb staggering. Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas ntau dua 1,500 cov ntawv los txiav txim siab tias tus txiv neej laus nruab nrab muaj nyob ib ncig ntawm 36 trillion hlwb, thaum cov poj niam laus muaj 28 trillion thiab cov menyuam hnub nyoog 10 xyoo muaj txog 17 trillion. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal PNAS, xam qhov luaj li cas thiab tus naj npawb ntawm 400 hom hlwb nyob rau hauv 60 cov ntaub so ntswg nyob rau hauv lub cev. Cov kev tshawb fawb tau qhia txog qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm cov cell loj thiab suav. Hauv lwm lo lus, cov hlwb loj dua muaj cov lej qis dua piv rau cov hlwb me. Cov qauv no nthuav dav ntau yam ntawm tes, los ntawm cov qe ntshav liab me me mus rau cov leeg nqaij loj.

Cov kws tshawb fawb tau lees paub tias muaj kev txwv rau lawv qhov kev tshawb pom. Cov ntaub ntawv muab yog raws li "nruab nrab" cov neeg laus thiab menyuam yaus, thiab tsis suav nrog qhov sib txawv ntawm qhov loj thiab qhov hnyav ntawm tib neeg. Cov kws tshawb fawb kuj tau sau tseg tias muaj qhov tsis paub tseeb hauv lawv qhov kev kwv yees vim qhov kev cia siab ntawm kev ntsuas tsis ncaj es tsis yog kev ntsuas ncaj qha ntawm cov cell loj. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no tau hais txog qhov tsis sib xws hauv kev kwv yees ntawm cov xov tooj ntawm tes dhau los, uas tuaj yeem cuam tshuam rau peb txoj kev nkag siab txog kev noj qab haus huv lymphocyte thiab kab mob xws li HIV thiab leukemia. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias muaj kwv yees li 2 trillion lymphocytes hauv tib neeg lub cev, plaub npaug ntau dua li qhov kev kwv yees yav dhau los.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom tau txais kev nkag siab ntau dua ntawm cov xov tooj ntawm tes hauv tib neeg lub cev, tshwj xeeb yog hais txog poj niam thiab menyuam yaus. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no muab kev pom muaj txiaj ntsig rau ntau lub hlwb uas ua rau tib neeg lub cev thiab kev sib raug zoo ntawm cell loj thiab suav.

Qhov chaw:

Tus kws tshawb fawb tshiab: "Lub cev tib neeg tau kwv yees kwv yees li 30 trillion tib neeg lub hlwb" PNAS: "Scalable generative qauv rau qhov tseeb daim ntawv lo thiab taug qab ntawm dynamic subcellular qauv hauv fluorescence microscopy"