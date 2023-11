Xauv qhov Tsis Paub Txog Kingfisher Dive Techniques los ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb

By

Cov kws tshawb fawb tau pib ua qhov kev tshawb fawb tshiab los daws cov kev zais ntawm caj ces tom qab lub peev xwm dhia dej zoo kawg nkaus ntawm ntau hom kingfisher. Kev tshawb nrhiav luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Communications Biology tau tso lub teeb tshiab ntawm kev sib txuas ntawm kingfishers 'genes thiab lawv qhov txawv tshaj plaw-dub maneuvers.

Kingfishers yog cov paub zoo rau lawv cov xob laim-ceev dhia mus rau hauv dej kom ntes ntses. Qhov no tshwj xeeb aeronautic feat, ua tiav los ntawm ob peb hom noog, tsa cov lus nug txog yuav ua li cas lawv tsis txhob raug mob lawv lub hlwb thaum lub sij hawm dhia dej ceev no. Txhawm rau tshawb nrhiav qhov tshwm sim no, ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas DNA ntawm 30 hom kingfisher, suav nrog ob hom ntses noj thiab tsis noj ntses.

Txoj kev tshawb no tau nthuav tawm cov kev hloov pauv caj ces uas ua rau cov ntses noj kingfishers dhia taub hau ua ntej yam tsis ua mob rau lawv lub hlwb. Cov kev hloov pauv no tau txuas nrog kev noj zaub mov thiab lub hlwb. Qhov tseem ceeb, kev hloov pauv tau pom nyob rau hauv AGT noob, lub luag haujlwm rau kev noj zaub mov yooj yim, nrog rau MAPT noob, uas tswj tau cov proteins uas cuam tshuam nrog kev noj zaub mov.

Tau proteins ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv stabilizing microstructures hauv lub hlwb. Kev sib sau ntau dhau ntawm tau cov protein yog txuam nrog kev raug mob ntawm lub hlwb thiab Alzheimer's kab mob hauv tib neeg. Cov kws tshawb nrhiav xav tias cov proteins no ua haujlwm rau ob lub hom phiaj hauv kingfishers. Lawv tsis tsuas yog muab cov qauv kev txhawb nqa rau lub hlwb tab sis kuj tseem tuaj yeem hloov kho los tiv thaiv cov noog los ntawm qhov tsis zoo los ntawm kev rov qab tsaws ntawm cov dej saum npoo av.

Qhov kev tshawb pom no qhib txoj hauv kev tshiab ntawm kev tshawb fawb txog qhov kev hloov pauv caj ces cuam tshuam rau kev tsim cov protein ntau thiab ua rau muaj zog ntawm lub hlwb kingfisher tiv thaiv cov rog. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov cuam tshuam dav dav rau kev nkag siab txog kev raug mob hlwb hauv tib neeg, xws li kev raug mob thaum lub sijhawm ua kis las.

Raws li Dr. Shannon Hackett, tus kws sau ntawv laus ntawm txoj kev tshawb fawb, hais txog, kev tshawb fawb qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov tsev khaws puav pheej khaws cia hauv kev ua kom paub txog kev tshawb fawb. Los ntawm kev soj ntsuam ntawm cov ntaub so ntswg khaws cia, qhov kev tshawb fawb no tau ua tiav. Cov ntawv sau zoo li no ua rau cov kws tshawb fawb tuaj yeem nthuav tawm cov dab neeg zais thiab nthuav tawm cov lus tsis meej txog lub ntiaj teb ntuj tsim.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv caj ces ntawm cov kingfishers uas ua rau lawv ua tau lawv qhov kev dhia dhia txawv txawv. Los ntawm kev nkag siab txog kev sib cuam tshuam zoo nkauj ntawm cov noob caj noob ces, kev noj haus, thiab lub hlwb qauv, cov kws tshawb fawb tau txav los ze rau kev txiav txim siab txog kev hloov pauv tsis pub lwm tus paub tom qab qhov zoo kawg li no.

FAQ

Q: Dab tsi yog kingfishers paub txog?

Kingfishers muaj npe nrov rau lawv cov xob laim-ceev plunge-diving maneuvers kom ntes ntses.

Q: Yuav ua li cas kingfishers dhia dej tsis ua mob rau lawv lub hlwb?

Genetic adaptations pab kingfishers dhia taub hau ua ntej yam tsis ua mob rau lawv lub hlwb. Cov kev hloov pauv no tau txuas nrog kev noj zaub mov thiab lub hlwb.

Q: Cov noob dab tsi cuam tshuam nrog kingfisher diving peev xwm?

Kev hloov pauv caj ces hauv AGT gene (txog rau kev noj zaub mov yooj yim) thiab MAPT gene (lub luag haujlwm rau tau cov proteins cuam tshuam nrog kev noj zaub mov) raug pom hauv cov ntses noj kingfishers.

Q: Yuav ua li cas tau cov protein tiv thaiv kingfishers lub hlwb?

Tau cov proteins, thaum txhim kho microstructures hauv lub hlwb, kuj tseem tuaj yeem tiv thaiv cov kingfishers lub hlwb los ntawm qhov tsis zoo los ntawm kev rov qab tsaws ntawm cov dej.

Q: Dab tsi yog qhov dav dav ntawm kev tshawb fawb no?

Nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov noob caj noob ces ntawm kingfishers tuaj yeem ua rau lub hlwb muaj zog tiv thaiv lub cev tsis muaj zog hauv tib neeg, tshwj xeeb yog cuam tshuam txog kev ua kis las cuam tshuam txog kev raug mob thiab mob xws li Alzheimer's disease.

Q: Vim li cas lub tsev khaws khoom khaws cia tseem ceeb hauv qhov kev tshawb fawb no?

Tsev khaws puav pheej khaws cia muab cov peev txheej tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav kev tshawb fawb. Cov qauv khaws cia cov ntaub so ntswg tso cai rau cov kws tshawb fawb kom tau txais cov kab ke dav dav ntawm cov kingfisher hom thiab nthuav tawm cov lus zais tom qab lawv lub peev xwm dhia dej.