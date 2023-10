Satellites Saib Xyuas El Niño Txoj Kev Loj Hlob hauv Dej Hiav Txwv Pacific

Satellites, xws li Sentinel-6 Michael Freilich, tam sim no saib ib qho tshwm sim tshwm sim hauv Dej Hiav Txwv Pacific. Cov dej nyob ze ntawm ntug dej hiav txwv sab hnub poob ntawm South America tau muaj qhov kub thiab txias, ua rau muaj kev nthuav dav ntawm hiav txwv theem. Qhov kev nce hauv dej hiav txwv saum npoo av muaj qhov cuam tshuam loj rau cov qauv huab cua hauv Asia thiab North America, qhov tshwm sim hu ua El Niño.

Txhawm rau kom nkag siab txog El Niño xyoo no, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas qhov tshwm sim dhau los. Hauv tsab ntawv tshaj tawm los ntawm NASA's Jet Propulsion Laboratory, nws tau hais tias California tau ntsib los nag hnyav thaum xyoo 2015-2016 El Niño, ua rau muaj kev kub ntxhov, dej nyab, thiab av nkos.

Ib daim duab tshiab los ntawm NASA piv rau qhov pib ntawm 2023 El Niño rau cov qauv uas tau pom thaum Lub Kaum Hli 1997 thiab Lub Kaum Hli 2015, uas tau suav tias yog cov xwm txheej hnyav los ntawm lub chaw haujlwm chaw. Cov xwm txheej dhau los no ua rau muaj kev hloov pauv hauv ntiaj teb kub, cua qauv, thiab dej hiav txwv.

Thaum cov dej saum npoo av kub nce, cov cua sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob qis qis. Qhov kev hloov pauv no ua rau muaj dej nag ntau ntxiv nyob rau sab hnub tuaj thiab nruab nrab Pacific, thaum Indonesia muaj kev poob dej nag. Tsis tas li ntawd, kev ua haujlwm hauv Dej Hiav Txwv Pacific hloov pauv lub dav hlau ntws, ua rau muaj huab cua ntub thiab txias dua nyob rau sab qab teb Asmeskas thiab qhuav thiab sov dua nyob rau sab qaum teb.

Txawm hais tias xyoo no El Niño tshwm sim me ntsis piv rau cov xwm txheej dhau los, Josh Willis, tus kws tshawb fawb txog qhov project rau Sentinel-6 Michael Freilich, qhia tias nws tseem tuaj yeem nqa lub caij ntuj no ntub rau Southwest US yog tias muaj xwm txheej zoo.

Lub Sentinel-6 Michael Freilich satellite yog ib feem ntawm Copernicus Sentinel-6 / Jason-CS lub hom phiaj, kev sib koom ua ke nrog European Space Agency, European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, thiab NOAA. Nws muaj npe tom qab Michael Freilich, tus thawj coj ntawm NASA lub Ntiaj Teb Science Division.

Qhov chaw:

- NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) hauv Pasadena, California

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)