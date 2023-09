Lub luag haujlwm ntawm Ionized Urea hauv Keeb Kwm ntawm Lub Neej hauv Ntiaj Teb

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb los ntawm kev siv cov txheej txheem X-ray spectroscopy tshiab. Los ntawm kev kawm txog ionization thiab cov tshuaj tiv thaiv ntawm urea molecules, cov kws tshawb fawb tau tso lub teeb pom kev ntawm lub tsev thaiv ntawm lub neej yuav ua li cas thaum lub sij hawm ua ntej biotic.

Nyob rau lub sijhawm no, lub ntiaj teb huab cua tsis tshua muaj zog, tso cai rau cov chaw muaj hluav taws xob siab rau ionize molecules. Cov dej me me uas muaj urea, ib qho tseem ceeb ntawm cov organic compound rau nucleo puag tsim, tau raug rau cov hluav taws xob hnyav no. Yog li ntawd, urea tau hloov mus rau hauv cov khoom siv tshuaj tiv thaiv uas tuaj yeem ua lub hauv paus rau lub neej.

Txhawm rau tshawb xyuas cov txheej txheem no ntxiv, pab pawg tshawb fawb thoob ntiaj teb los ntawm Tohoku University, University of Geneva, ETH Zurich, thiab University of Hamburg tau siv txoj hauv kev X-ray spectroscopy mus kom ze. Cov txheej txheem no tau siv lub teeb pom kev zoo sib xws thiab cov khoom siv hluav taws xob me me hauv lub dav hlau los tshuaj xyuas cov tshuaj lom neeg hauv cov kua nrog qhov tshwj xeeb ntawm lub cev.

Los ntawm kev kawm txog cov kev hloov pauv hauv urea molecules ntawm qib femtosecond (ib quadrillionth ntawm ib thib ob), cov kws tshawb fawb tau tshawb pom cov txheej txheem dynamic uas tshwm sim tom qab ionization. Ionizing hluav taws xob puas tsuaj rau urea biomolecules, tab sis raws li lub zog dissipates, cov urea molecules tau txais cov tshuaj tiv thaiv sai thiab intricate.

Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau tsom mus rau cov tshuaj tiv thaiv molecular hauv cov pa roj, tab sis pab pawg tau tsim cov cuab yeej tsim kom muaj lub dav hlau ultra-nyias kua hauv lub tshuab nqus tsev kom nthuav dav lawv cov kev tshawb fawb rau hauv ib puag ncig aqueous, uas yog lub ntuj tsim rau bio-chemical processes. Qhov kev nce qib no tau tso cai rau lawv los kawm txog qhov kev tshwm sim tshwm sim hauv lub sijhawm tiag tiag.

Tsis tsuas yog qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab rau hauv lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb, tab sis nws kuj qhib cov hauv kev tshiab hauv kev tawm tsam ntawm attochemistry. Los ntawm kev soj ntsuam cov tshuaj tiv thaiv molecular nyob rau theem tsis tau pom dua ntawm kev nthuav dav, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab tob txog cov txheej txheem tshuaj lom neeg thiab ua rau peb paub txog cov txheej txheem tseem ceeb uas tsav lub neej.

