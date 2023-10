Kev hloov pauv huab cua cuam tshuam qhov Extraordinary Lifespans ntawm Bats, Kev Tshawb Nrhiav

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences qhia tias lub neej zoo kawg nkaus ntawm cov puav yuav muaj kev pheej hmoo vim qhov kub thiab txias thoob ntiaj teb. Kev tshawb fawb, ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University College Dublin thiab University of Bristol, tsom mus rau lub voj voog hibernation ntawm ib pab pawg tsiaj qus ntau dua nees nees.

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias qhov hloov pauv ntawm huab cua thaum lub sij hawm bats 'hibernation lub sij hawm cuam tshuam rau lub molecular mechanism lub luag hauj lwm rau lawv lub neej ntev. Telomeres, uas yog cov khoom ntawm DNA uas tiv thaiv qhov kawg ntawm chromosomes, luv luv txhua lub sijhawm sib faib ntawm tes. Cov txheej txheem luv luv no yog txuam nrog kev laus thiab cov kab mob aging.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov puav uas tshwm sim los ntawm hibernation ntau zaus vim qhov sov sov tau luv dua telomeres piv rau yav dhau los lub caij ntuj no nrog txias dua. Xib fwb Emma Teeling ntawm University College Dublin tau qhia txog kev txhawj xeeb txog cov kev tshawb pom no, hais tias qhov kev kwv yees nce siab hauv ntiaj teb kub tuaj yeem txwv cov txiaj ntsig zoo ntawm hibernation hauv cov puav tsiaj qus.

Dr. Megan Power, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, tau taug qab ntau dua 200 tus tsiaj qus ntau dua nees nees thoob plaws peb lub caij ntuj no los tshuaj xyuas cov teebmeem ntawm hibernation ntawm telomeres. Cov kev tshawb fawb tau qhia tias hibernation ua ib daim ntawv ntawm rejuvenation, nrog rau cov telomeres ncua es tsis shortening thaum lub sij hawm hibernation. Qhov kev txuas ntxiv no yuav yog vim qhov kev qhia ntawm enzyme telomerase, uas tso cai rau telomeric DNA rov ua dua nws tus kheej yam tsis muaj kev phom sij.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tau hais txog qhov yuav tshwm sim los ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm cov puav pheej nyob ntev. Cov tsiaj uas muaj sia nyob ntev thiab kev yug me nyuam qeeb, xws li puav, yog qhov tshwj xeeb tshaj plaws rau kev hloov pauv ib puag ncig. Cov kws tshawb fawb tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev nkag siab tias cov puav cuam cuam tshuam li cas thiab hloov mus rau kev hloov pauv huab cua ceev.

Kev tshawb nrhiav ntxiv yog xav tau los tshawb txog lub luag haujlwm ntawm telomerase hauv kev txuas ntxiv ntawm telomeres thaum hibernation. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm ecology thiab kev ciaj sia ntawm cov neeg puav leej, hais txog qhov xav tau kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab kev txuag nyiaj los tiv thaiv cov tsiaj txawv txawv no.

