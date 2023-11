Arctic warming Accelerating ntiaj teb no kub nce, yuav tsum tau ua sai sai

By

Ib txoj kev tshawb fawb tau tshaj tawm nyob rau hauv phau ntawv journal 'Earth System Dynamics' tau tshaj tawm tias Arctic tau sov so ntawm qhov ceeb toom, ze li plaub npaug sai dua qhov nruab nrab ntiaj teb. Qhov tshwm sim sai sai no yog tam sim no ua rau lub ntiaj teb kub nce siab ntawm qhov nrawm dua li cov qauv ntsuas tau teev tseg hauv Daim Ntawv Pom Zoo Paris.

Thawj coj los ntawm xibfwb Julienne Stroeve los ntawm University of Manitoba, txoj kev tshawb fawb tsom mus tshawb txog Arctic qhov kev pab cuam rau lub ntiaj teb sov sov thiab ntsuam xyuas sai npaum li cas peb tau nce mus txog qhov ntsuas kub tseem ceeb hauv Paris Daim Ntawv Pom Zoo - 1.5 degrees Celsius thiab 2 degrees Celsius.

Cov kev tshawb fawb pom tau hais tias yog tias Arctic tsis tau ntsib qhov kev kub ntxhov no, lub ntiaj teb yuav nce mus txog ob-degree kub nce li yim xyoo tom qab tshaj li qhov tam sim no. Qhov no qhia tau hais tias lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm Arctic ua si hauv ntiaj teb kub nce.

Txhawm rau kom ncav cuag cov lus xaus no, pab pawg tau siv cov qauv huab cua simulation. Lawv piv cov kev kwv yees yam tsis muaj qhov sov sov Arctic sai rau cov qauv ntawm lub ntiaj teb tiag tiag, ua rau lawv paub meej txog qhov twg thiab ncua sij hawm ntawm qhov kub thiab txias. Cov kev simulation tau qhia tias thaum tsis muaj Arctic ua kom sov, qhov pib ntawm Paris Daim Ntawv Pom Zoo yuav raug ua txhaum tsib xyoos tom qab (1.5 degrees Celsius) thiab yim xyoo tom qab (2 degrees Celsius) dua li qhov kev kwv yees tam sim no.

Xib fwb Stroeve qhia txog qhov tseem ceeb rau kev nqis tes ua tam sim ntawd, hais tias peb nyob rau hauv ib lub xyoo caum tseem ceeb uas tsis txo qis emissions yuav ua rau muaj kev cuam tshuam ntau dua li 1.5-degree qhov pib. Nws hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv Arctic cov dej khov thiab daus, qhia txog lub luag haujlwm uas nws ua hauv kev tswj hwm lub ntiaj teb kub.

Nws yog ib qho tseem ceeb los txhawb kev paub txog qhov cuam tshuam loj ntawm Arctic ua kom sov thiab qhov ceev ceev rau kev sib koom ua ke los txo cov kev hloov pauv huab cua. Kev khaws cia thaj chaw muaj kev puas tsuaj no tsis yog kev txhawj xeeb ib puag ncig xwb; Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev noj qab haus huv ntawm peb lub ntiaj teb thiab cov tiam tom ntej.

FAQ

Daim ntawv cog lus Paris yog dab tsi?

Daim Ntawv Pom Zoo Paris yog ib qho kev cog lus thoob ntiaj teb uas tau pom zoo hauv xyoo 2015, txhawm rau tiv thaiv kev hloov pauv huab cua thiab txo cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom kom txo tau lub ntiaj teb sov. Vim li cas Arctic cua sov sai dua qhov nruab nrab ntiaj teb?

Lub Arctic ua kom sov sai dua vim yog txheej txheem hu ua Arctic amplification, qhov twg cov tswv yim zoo, xws li cov dej khov thiab daus, ua rau kom sov ntxiv. Dab tsi yog qhov txiaj ntsig ntawm kev ua kom sov hauv Arctic?

Kev kub ceev Arctic ua rau poob dej hiav txwv, uas cuam tshuam rau ecosystems thiab ua rau nce dej hiav txwv. Nws kuj tseem ua rau huab cua huab cua hnyav zuj zus thiab ua rau lub ntiaj teb ua kom sov. Cov tib neeg tuaj yeem ua dab tsi los daws qhov sov sov ntawm Arctic? Txo txo ​​tus kheej cov pa roj carbon hneev taw, txhawb nqa lub zog txuas ntxiv dua tshiab, thiab tawm tswv yim rau cov cai tswj hwm huab cua tuaj yeem pab txo qis Arctic warming thiab nws cov kev cuam tshuam.