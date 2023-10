Lub network ntawm Lasers nyob rau hauv qhov chaw tuaj yeem pab tshem tawm qhov chaw khib nyiab

Muaj kev txhawj xeeb ntau ntxiv txog qhov chaw khib nyiab hauv lub ntiaj teb qis qis. Hauv kev teb rau qhov teeb meem no, cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav lub tswv yim ntawm kev siv lub network ntawm lasers los hloov cov khoom uas ua rau muaj kev sib tsoo kom muaj kev nyab xeeb dua. Lub lasers, siv los ntawm kev txawj ntse txawj ntse, yuav raug teeb tsa rau ntawm satellites lossis lwm lub platforms siab thiab yuav saib xyuas qhov chaw khib nyiab. Thaum pom muaj peev xwm sib tsoo nrog ib qho khoom muaj nqis, xws li Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb lossis satellite, cov lasers yuav tuaj yeem txav cov khoom mus rau hauv qhov chaw nyab xeeb dua.

Txoj haujlwm, coj los ntawm Hang Woon Lee ntawm West Virginia University, tau txais nyiaj los ntawm NASA nrog $ 200,000 nyob rau peb xyoos. Lub hom phiaj ntawm qhov kawg yog tsim kom muaj ib qho kev txiav txim siab ntawm lub sijhawm tiag tiag txog qhov chaw twg rau lub hom phiaj thiab xyuas kom meej tias lub orbits tshiab muaj kev ruaj ntseg los ntawm kev sib tsoo ntxiv. Ntau lub lasers yuav siv tau los hloov pauv txoj hauv kev ntawm cov khoom, ib txoj haujlwm uas yuav ua tsis tau nrog ib lub laser.

Tam sim no, taug qab qhov chaw khib nyiab yog ib txoj haujlwm nyuaj, vim tsis yog txhua yam khoom hauv lub ntiaj teb tuaj yeem saib xyuas. Nws tau kwv yees tias muaj nyob ib ncig ntawm 34,600 cov khoom seem ntawm qhov chaw khib nyiab, tab sis tuaj yeem muaj ntxiv 130 lab daim me me uas tsawg dhau los kuaj pom tseeb. Qhov no yog qhov chaw ntawm lub network ntawm lasers tau txais txiaj ntsig tshwj xeeb, vim nws tuaj yeem tsom cov khoom ntawm txhua qhov loj me.

Kev siv cov lasers hauv qhov chaw muaj ntau qhov zoo dua li cov lasers hauv av. Lawv tsis tas yuav dhau los ntawm lub ntiaj teb huab cua, uas tuaj yeem ua rau cov kab teeb pom kev zoo, tso cai rau kev ua kom pom tseeb dua thiab ua haujlwm ntawm cov khoom. Tsis tas li ntawd, AI-powered system no tuaj yeem ua tus nqi tsim nyog thiab muaj peev xwm siv los taug qab cov khoom siv hauv qhov chaw ua ntej tso, ua kom muaj kev nyab xeeb thiab tsis muaj kev sib tsoo.

Hauv kev xaus, kev txhim kho ntawm lub network ntawm lasers hauv qhov chaw muaj peev xwm los daws qhov teeb meem ntawm qhov chaw khib nyiab thiab tiv thaiv qhov chaw muaj txiaj ntsig. Los ntawm kev siv cov kev txawj ntse txawj ntse thiab ntau lub lasers, lub kaw lus no tuaj yeem txiav txim siab lub sijhawm tiag tiag thiab ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm orbits. Txoj haujlwm tshawb fawb no tau txais nyiaj los ntawm NASA tseem nyob rau theem pib, tab sis nws sawv cev rau ib kauj ruam tseem ceeb ntawm kev txo qhov chaw khib nyiab thiab khaws cia kev ncaj ncees ntawm chaw ua haujlwm.

Qhov chaw:

- NASA

- European Space Agency (ESA)