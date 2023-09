Lub ntiaj teb no tau los nag nrog pob zeb diamond thaum lub caij monsoon

By

Nyob rau hauv lub cheeb tsam ntawm lub ntiaj teb sab nrauv, qhov twg tsis muaj kev xav tsis thoob nrhiav tau, astronomers tsis ntev los no tau ua ib qho kev tshawb pom. Lub ntiaj teb dhau los ntawm peb lub hnub ci, lub npe hu ua WASP-121b, tau txais kev saib xyuas rau qhov tshwm sim txawv txawv - nws los nag cov pob zeb muaj txiaj ntsig. Qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws no tau tsim los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Massachusetts Institute of Technology siv NASA's Hubble Space Telescope.

WASP-121b, loj dua Jupiter, txav nrawm ntawm nws lub hnub qub, ua tiav ib lub orbit hauv 30 teev vim nws nyob ze rau lub hnub qub. Nyob ze li ntawm 850 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb, lub ntiaj teb no feem ntau hu ua "Hot Jupiter." Txawm li cas los xij, dab tsi ua rau nws sib nrug yog qhov txawv txav tshwm sim ntawm nws thaj tsam nruab hnub hmo ntuj.

Txoj kev tshawb no tau pib thaum cov kws tshawb fawb hnub qub pom cov haujlwm tshwj xeeb ntawm txoj kev hloov pauv nruab hnub thiab hmo ntuj ntawm WASP-121b. Cov kev soj ntsuam yav dhau los tau qhia tias tsis muaj titanium nyob rau hauv cov huab cua, thaum nws cov tshuaj lom neeg tus npawg vanadium nyob. Qhov kev tsis txaus ntseeg no tau nug cov lus nug vim tias ob lub ntsiab lus no muaj qhov sib xws.

Kev tshawb nrhiav ntxiv los ntawm Mikal-Evans ntawm Max Planck Lub Tsev Haujlwm rau Astronomy tau nthuav tawm qhov kev tshwm sim txaus nyiam. Cov huab cua txias nyob rau yav tsaus ntuj ntawm lub ntiaj teb ua rau poob qis, ua rau cov dej nag uas muaj titanium thiab txhuas. Thaum txhuas ua ke nrog cov ntsiab lus xws li chromium, hlau, thiab titanium, nws dhau los ua kev hloov pauv mus rau cov pob zeb muaj txiaj ntsig zoo li rubies thiab sapphires.

Kev tshawb pom ntawm pob zeb los nag ntawm WASP-121b nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm ntau haiv neeg thiab kev zoo nkauj uas muaj nyob hauv cosmos. Nws ua haujlwm ua ib qho kev ceeb toom ntawm qhov tsis paub tseeb uas tos kom nthuav tawm hauv qhov chaw sab nraud.

Qhov chaw:

- Lub ntiaj teb Physics:

- Wikimedia Commons: