Tshiab Pej Xeem Unveiled ntawm Nossal High School kom hwm cov lus dab neeg hauv zos

Nossal High School hauv Berwick tsis ntev los no tau qhia txog lub neej zoo li tooj liab tus pej thuam nyob rau hauv kev hwm ntawm Sir Gustav Nossal AC. Crafted los ntawm thoob ntiaj teb sculptors renowned Gillie thiab Marc, no zoo kawg nkaus pej thuam them tribute rau Sir Nossal zoo kawg li kev tshawb fawb ua tau zoo, nws invaluable pab rau lub tsev kawm ntawv, thiab nws tus cwj pwm zoo thiab tus phooj ywg.

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 20th, cov tsev kawm ntawv hauv zej zog tau sib sau ua ke los ua pov thawj qhov kev nthuav tawm loj ntawm tus pej thuam, ua kev nco txog kev muaj sia nyob ntawm Sir Nossal. Dr. John Inns, tus thawj tswj hwm ntawm lub tsev kawm ntawv council, qhia nws zoo siab thaum kawg pom tus pej thuam los muaj sia nyob tom qab ob peb xyoos ntawm kev ceev faj thiab kev npaj, uas tau pib rov qab rau hauv 2019 nrog lub hom phiaj ntawm coincidence nrog lub tsev kawm ntawv 10-xyoo hnub tseem ceeb nyob rau hauv 2020.

Tus thawj coj ntawm Nossal High School, Roger Page, tau qhia nws txoj kev xav txog qhov tseem ceeb ntawm tus pej thuam. Qhia txog Sir Nossal lub luag haujlwm tseem ceeb hauv tsev kawm ntawv hauv zej zog, Page tau qhia nws txoj kev cia siab tias tus pej thuam yuav ua ib qho khoom plig zoo rau lawv txoj kev sib txuas. Nws hais ntxiv tias Sir Nossal feem ntau tuaj xyuas lub tsev kawm ntawv, siv sijhawm los cuam tshuam nrog cov tub ntxhais kawm, cov neeg ua haujlwm, thiab cov qhua. Raws li lub cim ntawm qhov kev nyiam sib cuam tshuam no, tus pej thuam tooj liab ntawm tus Sir Nossal zaum yuav tau nthuav tawm nyob rau pem hauv ntej ntawm lub tsev kawm ntawv.

Tshaj li nws qhov kev lees paub hauv zos, Sir Gustav Nossal yog ib tus neeg muaj koob npe hauv tebchaws thiab thoob ntiaj teb. Muab khoom plig rau Australian ntawm Xyoo 2000, Sir Nossal tau tso ib qho cim tsis tuaj yeem rau ob lub zej zog Australian thiab thoob ntiaj teb. Nrog rau nws txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev tiv thaiv kab mob, nws kuj tau mob siab rau nws tus kheej rau ntau yam kev mob siab rau tib neeg. Nws qhov kev ua tiav tseem ceeb suav nrog kev ua tus thawj tswj hwm Ntiaj Teb Kev Pabcuam Kev Tiv Thaiv thiab Tshuaj Tiv Thaiv ntawm Lub Koom Haum Ntiaj Teb Kev Noj Qab Haus Huv, nrog rau kev koom tes nrog Bill thiab Melinda Gates Foundation Qhov Kev Pabcuam Tshuaj Tiv Thaiv.

Yug hauv Austria xyoo 1931, Sir Nossal tau tsiv mus rau Australia thaum tseem hluas. Kev kov yeej cov teeb meem kev hais lus, nws kawm tau zoo, dhau los ua tus tub ntxhais kawm sab saum toj ntawm nws lub tsev kawm ntawv thiab nws thiaj li tau txais nws daim ntawv kho mob los ntawm University of Sydney. Tom qab ntawd, Sir Nossal nrhiav nws Ph.D. ntawm University of Melbourne. Nws txoj haujlwm tseem ceeb tau coj nws mus rau Melbourne lub npe nrov Walter thiab Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), qhov chaw uas nws tau ua tus thawj coj los ntawm 1965 txog 1996.

Sir Nossal tau hais tawm nws txoj kev cia siab tias tus pej thuam, nrog rau nws lub zog txuas ntxiv hauv tsev kawm ntawv, yuav txhawb cov neeg tiam tom ntej kom paub txog lawv txoj kev npau suav. Nws tau ceeb toom rau cov neeg tuaj saib tias Australia yog lub teb chaws uas muaj lub cib fim zoo thiab qhia nws txoj kev ris txiaj thiab kev txaus siab nyob rau ntawm lawv xub ntiag. Sir Gustav Nossal tau txhawb kom txhua tus nco txog lawv lub sijhawm ntawm Nossal High School nrog kev hlub.

Lub phiaj xwm pej thuam tau ua tiav los ntawm kev koom tes ntawm lub tsev kawm ntawv cov zej zog thiab cov nyiaj pub dawb los ntawm cov chaw lag luam xws li PSW Uniforms thiab Edunet Computers, nrog rau kev pub dawb ntau heev los ntawm WEHI hauv kev lees paub ntawm Sir Gustav Nossal qhov txiaj ntsig zoo rau kev tshawb fawb kho mob thiab lub koom haum nws tus kheej.

FAQ

Leej twg yog Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal yog Austrian-yug Australian kws tshawb fawb thiab tib neeg. Nws muaj npe nrov rau nws txoj haujlwm hauv kev tiv thaiv kab mob thiab tau ua haujlwm tseem ceeb rau kev tshawb fawb kho mob thoob ntiaj teb. Sir Nossal tau txais Australian of the Year Award hauv 2000 thiab tau ua haujlwm hauv kev coj noj coj ua nrog cov koom haum saib xyuas xws li World Health Organization thiab Bill thiab Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Vim li cas ib tug pej thuam tau nthuav tawm ntawm Nossal High School?

Tus mlom tooj liab tau nthuav tawm ntawm Nossal High School kom hwm Sir Gustav Nossal qhov kev ua tiav, nws lub luag haujlwm tseem ceeb hauv tsev kawm ntawv, thiab nws qhov kev xav tau. Tus pej thuam ua ib qho khoom plig rau nws txoj kev koom tes hauv kev tshawb fawb thiab nws cov kev cuam tshuam txuas ntxiv ua qhov kev tshoov siab rau cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm ib yam nkaus.

Leej twg tsim tus mlom?

Tus pej thuam yog crafted los ntawm thoob ntiaj teb lees paub sculptors Gillie thiab Marc, paub txog lawv cov txuj ci tshwj xeeb thiab muaj peev xwm los ntes cov ntsiab lus thiab ua tiav ntawm cov duab tseem ceeb.