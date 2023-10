Cov qauv tshiab hauv Chile Lub Hom Phiaj los txo cov teeb pom kev zoo thiab tiv thaiv ntuj tsaus

By

Chile paub txog nws qhov tshwj xeeb stargazing tej yam kev mob, nrog rau Atacama Suab puam yog ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws qhov chaw rau astronomers vim nws lub ntuj ntshiab thiab tsawg kawg nkaus lub teeb muaj kuab paug. Txhawm rau khaws cov ntuj tsaus ntuj no rau astronomy thiab hais txog kev cuam tshuam ntawm lub teeb ua paug rau tib neeg kev noj qab haus huv thiab biodiversity, Chilean Ministry of Environment tau tshaj tawm Txoj Kev Teeb Pom Kev Tshiab Hauv Lub Tebchaws.

Yav dhau los, cov cheeb tsam uas muaj chaw saib xyuas loj hauv Chile muaj cov cai teeb pom kev zoo los tiv thaiv lawv qhov tsaus ntuj-ntev. Tam sim no, cov qauv no tau txuas ntxiv mus rau lwm lub teb chaws los txhawb txoj kev coj ua teeb pom kev zoo sab nraum zoov.

Tus qauv teeb pom kev tshiab tsom rau kev txhim kho sab nraum zoov teeb pom kev zoo los ntawm kev hloov ntawm lub teeb xiav khaus mus rau softer amber hues. Qhov kev hloov pauv no pab txo qis qhov cuam tshuam tsis zoo rau tib neeg kev noj qab haus huv, xws li kev rog rog, kev nyuaj siab, thiab qee yam mob qog noj ntshav. Tsis tas li ntawd, illuminated advertising yuav tsum tau hloov thaum ib tag hmo thiab 7 teev sawv ntxov, kom ntseeg tau tias kev lag luam teeb pom kev zoo tsis ua rau lub teeb muaj kuab paug thaum hmo ntuj tseem ceeb.

Tshaj li tib neeg kev noj qab haus huv, New National Lighting Standard kuj lees paub qhov cuam tshuam ntawm lub teeb muaj kuab paug rau biodiversity. Artificial teeb cuam tshuam tus cwj pwm ntawm hom nocturnal, nrog rau kab pollinators thiab seabirds. Kab pollinators cia siab rau lub hli thiab hnub qub rau kev taug kev, thiab lub teeb muaj kuab paug tuaj yeem cuam tshuam thiab cuam tshuam rau lawv, cuam tshuam rau cov nroj tsuag pollination thiab kev tu qoob loo. Ib yam li ntawd, Markham cua daj cua dub petrel, ib tug seabird nyob rau Chile, Ecuador, thiab Peru, ntsib kev puas tsuaj vim lub teeb pa phem. Cov noog no siv lub teeb ntawm lub hli thiab cov hnub qub mus rau lawv qhov chaw yug me nyuam, tab sis lub teeb pom kev hauv nroog feem ntau cuam tshuam rau lawv, tiv thaiv kev tsiv teb tsaws chaw.

Txoj Kev Teeb Pom Kev Tshiab Hauv Tebchaws Lub Hom Phiaj txhawm rau thim qhov cuam tshuam tsis zoo rau cov tsiaj qus thiab tiv thaiv thaj chaw tseem ceeb rau kev txuag nyiaj. Los ntawm kev siv lub zog, xim kub, thiab lub sijhawm txwv, Chile nrhiav kom ua tiav kev siv lub teeb pom kev zoo thiab ruaj khov thaum tiv thaiv ib puag ncig thiab tib neeg kev noj qab haus huv.

Ntxiv rau cov txiaj ntsig no, cov kev cai tshiab kuj tseem ua kom muaj kev khaws cia ntawm Chile lub ntuj tsaus ntuj sanctuary, uas yog lub tsev rau ntau qhov chaw soj ntsuam. Qhov nce hauv lub teeb muaj kuab paug ua rau muaj kev pheej hmoo loj rau kev muaj peev xwm ntawm kev soj ntsuam astronomical nyob rau lub sijhawm ntev. Los ntawm kev saib xyuas lub ntuj tsaus ntuj, Chile lees paub qhov tseem ceeb ntawm astronomy thiab nws txoj kev koom tes rau kev nkag siab lub ntiaj teb.

Qhov chaw: Fundación Cielos de Chile, Chilean Ministry of the Environment