Newly Discovered Bat Skull Sheds Light on Evolution and Echolocation

Ib tug yuav luag zoo tag nrho khaws cia puav lub pob txha taub hau, yos rov qab txog 50 lab xyoo, tau pom nyob rau hauv lub qhov tsua los ntawm Fabkis paleontologists. Qhov kev tshawb pom no yog tso lub teeb tshiab ntawm lub hauv paus pib thiab kev hloov pauv ntawm cov puav. Bats muaj ib qho ntawm cov ntaub ntawv tsis zoo tshaj plaws ntawm cov tsiaj nyeg, ua rau nws nyuaj rau cov kws tshawb fawb los txiav txim siab thaum lawv thawj zaug pib ya, roost hauv qhov tsua, lossis siv echolocation los mus ncig lawv ib puag ncig.

Ua ntej qhov kev tshawb pom no, tsuas yog fragmentary fossils ntawm cov puav thaum ntxov tau pom. Qhov qub tshaj plaws paub pob txha pob txha yog nyob ib ncig ntawm 57 lab xyoo thiab muaj ib tug hniav. Flattened specimens ntawm cov puav thaum ntxov kuj tau pom tab sis tau nyuaj rau kev kawm vim lawv lub xeev flattened.

Lub pob txha taub hau Vielasia sigei tau pom tshiab, txawm li cas los xij, muaj lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog lub cev ntawm tus puav thaum ntxov hauv peb qhov ntev. Lub pob txha taub hau yog qhov zoo kawg nkaus thiab khaws cia rau hauv nws cov duab qub hauv limestone. Cov ncauj lus kom ntxaws ntawm pob ntseg pob txha ntawm pob txha taub hau qhia tias tus puav no tau siv echolocation.

Echolocation yog ib lub peev xwm tshwj xeeb uas siv los ntawm qee tus puav los taug kev, sib txuas lus, thiab nrhiav tus tsiaj los ntawm kev tawm suab nrov nrov thiab txhais cov ncha rov qab. Txawm hais tias tsis yog txhua tus puav echolocate, muaj qee cov pob txha hauv pob ntseg sab hauv ntawm Vielasia sigei pob txha taub hau qhia tias nws yuav muaj peev xwm echolocate zoo ib yam li cov puav tam sim no.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias Vielasia sigei tsis yog cov poj koob yawm txwv ncaj ncees ntawm cov puav tam sim no tab sis yuav muaj feem cuam tshuam nrog lawv cov poj koob yawm txwv. Lub qhov tsua uas cov pob txha tau pom tam sim no suav tias yog lub qhov tsua qub tshaj plaws hauv ntiaj teb. Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau cov kev xav yav dhau los uas cov puav thaum ntxov nyob hauv cov ntoo thiab qhia tias lawv yuav tau nrhiav chaw nkaum hauv qhov tsua thaum lub sijhawm kub hloov pauv.

Txoj kev kawm ntawm Vielasia sigei pob txha taub hau qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov puav thiab kev txhim kho ntawm echolocation. Cov kws tshawb fawb cia siab tias cov pob txha zoo kawg li no yuav txhawb kev tshawb nrhiav ntxiv thiab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv pob txha pob txha, muab kev nkag siab zoo rau lub hauv paus ntawm cov tsiaj ntxim nyiam no.

