Bat Skull los ntawm 50 lab xyoo dhau los muab kev nkag siab tshiab rau hauv Early Bat Evolution

Lub pob txha taub hau ze li qub, yos rov qab kwv yees li 50 lab xyoo, tau pom nyob hauv lub qhov tsua hauv Fabkis. Qhov kev tshawb pom no ua rau pom qhov kev hloov pauv yav dhau los tsis meej thaum ntxov ntawm cov puav. Bats muaj ib qho ntawm cov ntaub ntawv tsis zoo tshaj plaws ntawm cov tsiaj nyeg, ua rau nws nyuaj los txiav txim siab thaum lawv pib ya los yog roosting hauv qhov tsua, nrog rau thaum lawv tsim lawv lub peev xwm echolocation tshwj xeeb. Lub pob txha taub hau, uas yog cov tsiaj txhu uas ploj lawm Vielasia sigei, yog ntawm 23 tus neeg fossilized pom nyob rau hauv lub qhov tsua.

Cov pob txha yav dhau los tau feem ntau tawg lossis tawg tag, ua rau nws nyuaj rau kev kawm txog lawv qhov kev xav ntawm peb sab thiab txiav txim siab seb lawv puas siv echolocation. Txawm li cas los xij, Vielasia sigei pob txha taub hau tau zoo kawg nkaus khaws cia hauv limestone, tswj nws cov duab qub. Qhov no tau tso cai rau cov kws tshawb fawb los kawm txog pob ntseg sab hauv thiab muab piv rau cov puav tam sim no. Cov txiaj ntsig tau qhia tias tus puav ancient no yuav siv echolocation, tso nws ua ntej ntawm whales nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev txhim kho lub peev xwm. Ua ntej qhov kev tshawb pom no, cov kws tshawb fawb tsuas yog qee yam ntawm echolocation hauv cov tsev neeg puav tam niaj hnub no.

Vielasia sigei puav yog ib hom kab me me hauv qhov tsua, ntsuas tsuas yog 1.8 cm ntev. Qhov no cuam tshuam cov kev xav yav dhau los uas cov puav thaum ntxov nyob hauv cov ntoo nyob ib ncig ntawm cov pas dej thiab hav zoov. Qhov ruaj khov ntawm qhov chaw ib puag ncig zoo li yuav muab qhov chaw nkaum thaum lub sijhawm hloov pauv kub ntawm lub sijhawm Eocene thaum ntxov.

Txawm hais tias qhov kev tshawb pom no tsis tau hais meej txog qhov kev sib cav txog kev ua suab paj nruag thaum ntxov, nws muab pov thawj txaus. Nws kuj yog ib qho kev tshoov siab rau kev tshawb nrhiav ntxiv ntawm cov ntaub ntawv fossil kom tau txais kev nkag siab ntau ntxiv rau kev hloov pauv ntawm cov puav thiab lawv cov yam ntxwv tshwj xeeb.

