Cov Ntoo Ntoo Loj Tshaj Plaws Unearthed: Ib Txoj Cai Lij Choj Loj Tshaj Plaws?

Cov kws tshawb fawb Archaeologists tsis ntev los no tau tsim qhov kev tshawb pom: cov ntoo qub tshaj plaws uas tau pom, yos rov qab ze li ib nrab lab xyoo. Qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias peb cov poj koob yawm txwv tau nce siab dua li yav tas los ntseeg. Cov qauv zoo tshaj plaws tau pom ntawm Kalambo Falls hauv Zambia, nyob ze ciam teb nrog Tanzania, thiab tshwj xeeb tshaj yog khaws cia zoo. Nws ntseeg tau tias yog lub platform, txoj kev taug kev, lossis tsa tsev nyob uas khaws peb cov txheeb ze saum dej.

Cov ntoo dais txiav cov cim, qhia tias cov cuab yeej qub tau siv los koom nrog ob lub cav loj los tsim cov qauv. Ntxiv nrog rau lub platform ntoo, ib qho kev sau ntawm cov cuab yeej ntoo, nrog rau ib tug wedge thiab ib tug khawb, kuj tau pom nyob rau ntawm qhov chaw. Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau qhov kev xav tias peb cov poj koob yawm txwv tsuas yog siv ntoo rau qee lub hom phiaj xws li pib hluav taws lossis tua tsiaj.

Larry Barham, tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb thiab kws tshawb fawb keeb kwm ntawm University of Liverpool, tau hais tias qhov kev tshawb pom no tau hloov nws txoj kev xav ntawm peb cov poj koob yawm txwv. Nws pom tau tias lawv muaj peev xwm hloov pauv lawv ib puag ncig thiab tsim ib yam dab tsi tshiab. Barham ntseeg hais tias qhov no qhia tau hais tias muaj kev xav paub tob tob thiab tej zaum txawm tias kev txawj lus.

Tus qauv yog ib lub caij nyoog nrhiav tau ua thaum khawb hauv 2019 nyob ze ntawm tus dej Kalambo, saum toj ib tug dej tsaws tsag uas nce mus txog qhov siab ntawm 235 meters. Cov dej siab ntawm qhov dej tsaws tsag ntseeg tau tias tau khaws cov qauv ntoo rau ntau pua xyoo. Kev tshawb pom uas muaj cov ntoo thaum ub tsis tshua muaj vim nws nyiam rot yam tsis tau tso tseg ntau txoj hauv kev rau cov tiam tom ntej.

Txhawm rau txiav txim siab lub hnub nyoog ntawm tus qauv, cov kws tshawb fawb tau siv txoj kev tshiab hu ua luminescence dating, uas ntsuas lub sijhawm kawg ntawm cov zaub mov tau raug tshav ntuj. Qhov no qhia tau hais tias tus qauv yog tsawg kawg yog 476,000 xyoo, predating lub evolution ntawm Homo sapiens. Fossils ntawm Homo heidelbergensis, tib neeg txheeb ze, tau pom nyob rau hauv cheeb tsam, yos rov qab ntawm 700,000 txog 200,000 xyoo.

Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau kev ntseeg thoob plaws uas tib neeg cov poj koob yawm txwv yog cov neeg nomadic. Tus qauv qhov chaw nyob ze ntawm cov dej tsaws tsag, uas tau muab cov dej khov kho, qhia tias nws yuav tau ua lub tsev nyob ruaj khov. Txawm li cas los xij, qhov kev xav no tseem tsis tau muaj pov thawj thiab xav tau kev tshawb fawb ntxiv.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev pom zoo kawg no qhia txog lub peev xwm loj thiab kev txawj ntse ntawm peb cov poj koob yawm txwv. Nws muab pov thawj ntawm lawv cov kev xav siab, kev npaj muaj peev xwm, thiab kev tsim cov qauv uas tsis tau pom dua ua ntej. Qhov kev tshawb pom no ua rau muaj lus nug txaus ntshai txog kev txhim kho ntawm kev vam meej thaum ntxov thiab qhia txog qhov xav tau kev tshawb nrhiav ntxiv thiab kawm txog peb yav dhau los nyob deb.

