Lub Surprising Secrets nkaum hauv qab lub ntiaj teb Crust

Nyob rau hauv ib qho kev tshawb fawb tshiab, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom zoo txog lub ntiaj teb lub mantle - txheej ntawm cov pob zeb thiab cov tub ntxhais. Nws hloov tawm tias hauv qab peb txhais ko taw yog ib lub pas dej loj loj ntawm dej, piv rau qhov loj rau Pacific, Atlantic, thiab Indian dej hiav txwv ua ke.

Tsis zoo li cov kua dej uas peb paub txog ntawm lub ntiaj teb saum npoo av, cov dej no khaws cia rau hauv daim ntawv ntawm ions hauv cov muaju hauv lub mantle. Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau txoj kev ntseeg ntev ntev tias lub tsho sab sauv thiab sab qis tsis muaj dej. Nws qhia tias thaj chaw hloov pauv ntawm lawv, nyob ntawm 255-410 mais hauv av, yog qhov ntub dej tiag tiag.

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev sim ntawm pob zeb sawv cev ntawm thaj chaw mantle hloov pauv. Los ntawm kev soj ntsuam cov qib viscosity ntawm cov pob zeb no, lawv pom muaj kev sib raug zoo nrog cov qib ntsuas ntawm lub mantle. Qhov no qhia tau tias thaj chaw hloov pauv muaj tseeb muaj dej.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia tias lub ntiaj teb yuav "ntub mus rau hauv nws lub hauv paus." Nws tau hais tias lub mantle nws tus kheej muaj peev xwm ua tau dej los ntawm cov tshuaj tiv thaiv, tsis yog tsuas yog cia siab rau kev sib tsoo nrog cov dej khov-nplua nuj comets thaum lub ntiaj teb keeb kwm yav dhau los.

Kev tshwm sim ntawm cov dej hauv av loj no muaj kev cuam tshuam dhau ntawm peb lub ntiaj teb. Nws ua rau muaj peev xwm hais tias lwm lub cev ntuj ceeb tsheej, suav nrog cov ntiaj chaw extrasolar, kuj tuaj yeem muaj chaw nkaum dej hiav txwv hauv lawv lub mantles.

Lub xub ntiag ntawm dej tob hauv lub ntiaj teb sab hauv muaj peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam seismic. Raws li cov dej khiav tawm ntawm cov muaju, nws yuav ua rau muaj kev kub ntxhov loj heev, thaum kawg ua rau av qeeg uas tshwm sim ntau pua mais hauv qab no. Qhov no tso lub teeb tshiab ntawm lub hauv paus tsis meej ntawm qee qhov xwm txheej seismic.

Txawm hais tias qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws no, cov zej zog kev tshawb fawb tseem tsis paub meej txog qhov tseeb thiab qhov muaj pes tsawg ntawm cov dej hauv peb lub ntiaj teb. Kev sib cav tsis tu ncua qhia txog qhov nyuaj ntawm lub ntiaj teb kev hloov pauv thiab nws qhov cuam tshuam rau kev nkag siab lwm lub cev xilethi-aus.

FAQ:

Q: Qhov twg yog qhov dej nrhiav pom hauv txoj kev tshawb fawb?

A: Cov dej muaj nyob rau hauv lub mantle, txheej ntawm lub ntiaj teb crust thiab core.

Q: Cov dej khaws cia li cas?

A: Cov dej yog khaws cia hauv cov muaju li ions es tsis yog hauv cov kua dej.

Q: Dab tsi cuam tshuam qhov kev tshawb pom muaj rau kev ua seismic?

A: Kev tso dej los ntawm cov muaju tuaj yeem ua rau muaj av qeeg tob hauv qab lub ntiaj teb saum npoo av.

Q: Puas yog lwm lub ntiaj teb puas tuaj yeem zais dej hauv lawv lub mantles?

A: Yog, nws muaj peev xwm hais tias lwm lub cev ntuj ceeb tsheej, nrog rau cov ntiaj chaw extrasolar, kuj muaj cov dej hiav txwv zais hauv lawv lub mantles.

Q: Kuv tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv ntxiv ntawm lub ncauj lus no nyob qhov twg?

A: Yog xav paub ntxiv, koj tuaj yeem nyeem thawj tsab xov xwm ntawm [The US Sun] (https://www.thesun.co.uk/).