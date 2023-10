Awesomely Weird Alibaba Lub Tsheb Hluav Taws Xob ntawm Lub Limtiam: Troncycle-Inspired Free-Range Bumper Tsheb Tsav Tsheb

By

Lub lim tiam no Awesomely Weird Alibaba Lub Tsheb Hluav Taws Xob ntawm Lub Limtiam nta lub tshuab wacky thiab unconventional uas zoo li defy vim li cas. Qhia qhov pub dawb-ntaub pob tsheb maus taus tshwm sim los ntawm Troncycle. Tsis zoo li kev caij tsheb ciav hlau ib txwm muaj, lub tsheb kauj vab hluav taws xob no tsis tas yuav tsum tau khi rau hauv pem teb steel thiab qab nthab. Nws yog siv los ntawm lub roj teeb onboard, tso cai rau kev txav mus los ntawm txhua qhov chaw.

Txawm hais tias lub tsheb tsis zoo no yuav tsis haum rau kev mus ncig txhua hnub, nws muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb uas ua rau nws tsis muaj kev ceev thiab lub zog. Nruab nrog "plaub radars" thiab "tiv thaiv kev sib tsoo yas," lub maus taus tseem ceeb rau kev nyab xeeb. Txawm hais tias nws lub zog qis 24V roj teeb thiab 350W lub cev muaj zog, lub tsheb them nyiaj nrog nws cov khoom siv high-tech.

Ntxiv nrog rau nws cov yam ntxwv kev nyab xeeb, lub maus taus sawv tawm nrog nws cov yeeb yuj LED teeb pom kev zoo, lav qhov pom kev zoo nkauj caij. Txawm hais tias nws yuav tsis ncav cuag qhov nrawm, nws qhov kev thov kom zoo nkauj them rau nws qhov tsis muaj kev tshaj tawm.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias lub tsheb no Troncycle-inspired deviates los ntawm cov tsoos maus taus tsim. Nws nta peb lossis plaub lub log me me nyob rau hauv lub chassis, zoo li lub maus taus zoo li go-kart.

Kuj ceeb tias, cov menyuam yaus cov khoom ua si no suav nrog lub rooj zaum pillion, tso cai rau cov niam txiv kom muaj kev zoo siab thaum lawv cov menyuam tswj. Qhov kev teeb tsa tshwj xeeb no muab kev caij tsheb zoo ib yam rau cov menyuam yaus thiab cov niam txiv.

Rau cov neeg uas xav ua tim khawv txog lub bumper-tron-cycle hauv kev nqis tes ua, video showcasing lub tsheb raug caij los ntawm ib tug kws tshaj lij nyob rau hauv chav kawm kaw.

Hauv cov ntsiab lus, qhov Awesomely Weird Alibaba Lub Tsheb Hluav Taws Xob ntawm Lub Limtiam qhia txog lub tsheb sib tw dawb lub tsheb maus taus nrog Troncycle-inspired tsim cov ntsiab lus. Txawm hais tias nws cov qauv me me, lub maus taus muaj cov yam ntxwv muaj kev nyab xeeb tshiab, lub teeb pom kev zoo ntawm LED, thiab kev teeb tsa tshwj xeeb uas tso cai rau cov niam txiv caij nrog lawv cov menyuam.

Cov Ntsiab Lus:

- Tsheb Bumper: Lub tsheb me me uas siv hluav taws xob siv hauv cov chaw ua si lom zem thiab chaw ua si, tsim los nrog cov roj hmab bumper los nqus cov kev sib tsoo.

- Troncycle: Lub tsheb kauj vab tsis zoo uas tau nthuav tawm hauv zaj duab xis "Tron" paub txog nws qhov kev tsim kho yav tom ntej thiab kev zoo nkauj luminous.

Qhov chaw:

- Bumper Troncycle Video: [Video] (qhov chaw tsis tau hais hauv tsab xov xwm)

- Awesomely Weird Alibaba Lub Tsheb Hluav Taws Xob ntawm Lub Limtiam Source: [URL] (qhov chaw tsis tau hais hauv tsab xov xwm)