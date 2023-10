Lub Whisper ntawm Pando: Mloog Kev Ntshai Loj

Ancient thiab loj, Pando, ib tsob ntoo nrog 47,000 stems sprouting los ntawm ib tug sib koom hauv paus system tshaj 100 acres nyob rau hauv Utah, yog ib tug ntawm cov loj tshaj plaws kab mob nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Nrog rau keeb kwm uas muaj peev xwm spans 12,000 xyoo, qhov colossal quaking aspen tau sau ntau tshaj 6,000 metric tons ntawm lub neej. Tam sim no, ua tsaug rau cov ntaub ntawv tso tawm rau xyoo no, peb muaj sijhawm los mloog tsob ntoo zoo nkauj no hauv txoj kev uas tsis tau ua dhau los.

Suab paj nruag Jeff Rice, caw los ntawm Cov Phooj Ywg ntawm Pando, tso lub hydrophone rau hauv lub qhov khoob ntawm lub hauv paus ntawm ib ceg thiab cia nws mus txog rau tsob ntoo hauv paus. Ua rau nws xav tsis thoob, nws hnov ​​​​ib lub suab nrov nrov uas nce thaum lub caij ntuj nag xob nag cua, ntes ib qho eerie qis rumbling. Lub suab, raws li Rice piav, yog qhov tshwm sim ntawm ntau lab nplooj ntawv vibrating tsob ntoo, hla cov ceg, thiab mus rau hauv lub ntiaj teb.

Siv cov ntaub ntawv kaw tseg, Cov Phooj Ywg ntawm Pando npaj siab siv lub suab los qhia txog cov kev sib txuas ntawm cov hauv paus hniav hauv qab. Lance Oditt, tus tsim ntawm Cov Phooj Ywg ntawm Pando, pom lub peev xwm rau lub suab tsis yog tsuas yog xa cov kev paub zoo nkauj thiab ntxim nyiam tab sis kuj muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog kev noj qab haus huv ntawm Pando thiab nws ib puag ncig ib puag ncig. Cov suab no ua ib cov ntaub ntawv ntawm biodiversity hauv zos, muab cov hauv paus ntsiab lus uas tuaj yeem ntsuas tawm tsam ib puag ncig kev hloov pauv.

Txoj hauv kev tshiab no rau kev nkag siab Pando tuaj yeem pab ua kom pom kev ntawm ntau yam ntawm lub koom haum qub no. Los ntawm cov ntaub ntawv sib sau ua ke, kev tshawb fawb ntxiv tuaj yeem ua tiav ntawm kev txav dej, kev sib raug zoo ntawm ceg arrays, kab kab, thiab hauv paus tob. Cov kev tshawb fawb no tsom mus nthuav qhia ntau ntxiv txog cov kab ke nyob ib puag ncig Pando, uas muaj kev hem thawj ntau ntxiv vim tib neeg kev ua ub no thiab kev poob qis ntawm cov tsiaj nyeg uas khaws cov tsiaj txhu hauv kev txheeb xyuas.

Cov ntaub ntawv kaw tseg ntawm Pando lub suab ntxhi tau nthuav tawm nyob rau hauv 184th Lub Rooj Sib Tham ntawm Acoustical Society of America, thiab lawv ua pov thawj rau qhov tseem ceeb ntawm kev mloog cov lus zais ntawm qhov tsis txaus ntseeg no ua ntej lawv ploj mus.

Qhov chaw: Tus Saib Xyuas, Cov Phooj Ywg ntawm Pando