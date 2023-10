Tshiab Zog Source: Sau hluav taws xob los ntawm Molecular Molecular

By

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom ib qho kev cog lus tshiab rau kev tsim hluav taws xob los ntawm kev siv lub zog ntawm cov molecules. Thaum yoj lub zog thev naus laus zis twb tau ua pov thawj los ua qhov zoo ntawm lub zog tsim hluav taws xob, cov kws tshawb fawb tau pom tias txawm tias cov molecules ntawm so muaj lub zog uas tuaj yeem siv tau.

Hauv ib tsab xov xwm luam tawm hauv APL Cov Khoom, cov kws tshawb fawb tau sim cov khoom siv hluav taws xob molecular uas ntes lub zog los ntawm lub zog ntawm cov molecules hauv cov kua. Los ntawm submerging nanoarrays ntawm piezoelectric cov ntaub ntawv nyob rau hauv cov kua, cov kws tshawb fawb tau hloov lub zog ntawm cov kua rau hauv ib tug ruaj khov tam sim no. Qhov kev tawg no muaj peev xwm tsim tau lub zog loj, muab cov huab cua thiab kua dej ntau hauv ntiaj teb.

Cov cuab yeej siv zinc oxide, cov khoom siv piezoelectric, uas tsim hluav taws xob muaj peev xwm thaum nws ntsib kev txav. Cov kws tshawb fawb tau piv cov kev txav ntawm zinc oxide strands rau seaweed waving hauv dej hiav txwv. Qhov zoo ntawm cov cuab yeej no yog tias nws tsis tso siab rau lwm lub zog, ua rau nws hloov pauv lub zog huv si. Nws qhib qhov muaj peev xwm tsim hluav taws xob hluav taws xob los ntawm cov molecular thermal motion ntawm cov kua, uas yog qhov sib txawv ntawm cov khoom siv dag zog.

Cov kev siv rau cov cuab yeej technology no loj heev. Nws tuaj yeem siv los ua hluav taws xob nanotechnologies xws li cov khoom siv kho mob implantable. Cov cuab yeej tseem tuaj yeem ntsuas tau mus txog qhov loj ntawm lub tshuab hluav taws xob rau kilowatt-scale zog tsim. Cov kws tshawb fawb twb tau ua haujlwm los txhim kho lub zog ceev ntawm lub cuab yeej los ntawm kev sim cov kua sib txawv, cov ntaub ntawv piezoelectric ua haujlwm siab, thiab cov cuab yeej tshiab.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no muab txoj hauv kev zoo siab rau kev tsim hluav taws xob uas tsis nyob ntawm cov khoom siv sab nraud xws li cua, dej, lossis hnub ci zog. Lub peev xwm los coj mus rau hauv lub cev muaj zog ntawm cov molecules qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau cov kev daws teeb meem zoo thiab huv si yav tom ntej.

