Tshawb nrhiav qhov Mysterious Depths ntawm Jupiter: Juno's Haunting Discovery

NASA's Juno spacecraft tau ua kom pom qhov txias thaum nws ya ntawm Jupiter tsis ntev los no. Hauv daim duab thaij thaum lub Cuaj Hlis 7, Juno tau ntes cov duab ntawm ib cheeb tsam hauv Jupiter sab qaum teb thaj tsam hu ua Jet N7. Dab tsi ua rau daim duab no tshwj xeeb eerie yog li cas cov huab cua swirling thiab cua daj cua dub nyob rau hauv cheeb tsam no tau tsim ib tug stretched-tawm, ghostly ntsej muag.

Qhov kev xav tsis thoob lub hnub qub Halloween no muab qhov kev ntxim nyiam ntawm cov pa roj loj, zoo li nws zoo li tau hnav lub npog ntsej muag Halloween hauv daim ntawv ntawm lub ntsej muag haunting. Lub hnub ci qis lub kaum sab xis qhia txog qhov sib txawv ntawm qhov chaw zoo nkauj, nthuav tawm qhov tob ntawm thaj av tsis meej. Tus kws tshawb fawb pej xeem Vladimir Tarasov txawj ua cov ntaub ntawv nyoos los ntawm JunoCam, ua rau peb nkag siab txog Jupiter lub atmospheric dynamics.

Jupiter qhov chaw muaj npe nrov rau nws cov qauv huab cua huab cua thiab cua daj cua dub loj heev. Cov huab swirling nyob rau hauv daim duab no qhia txog ob lub qhov muag sunken, ib lub qhov ntswg twisted, thiab daim di ncauj grimacing, ntxiv rau cov nyhuv unsettling. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias cov duab no los ntawm Juno feem ntau ua rau pareidolia, qhov tshwm sim uas cov neeg soj ntsuam pom pom lub ntsej muag lossis cov qauv hauv cov duab random.

Astrology enthusiasts yuav nco qab lwm yam piv txwv ntawm paeidolia nyob rau hauv lub ntiaj teb no lub cev, xws li lub infamous "Lub ntsej muag ntawm Mars." Tsis tas li ntawd, qee cov neeg tshawb nrhiav hauv online ntseeg tias lawv tau txheeb xyuas ntau yam "tsiaj" ntawm Mars hauv cov duab ntes los ntawm NASA's Curiosity thiab Perseverance rovers.

Juno lub hom phiaj mus dhau kev ntes cov duab ntxim nyiam. Nws muab cov kws tshawb fawb nrog cov ntaub ntawv tseem ceeb los kawm txog qhov sib txawv ntawm qhov chaw ntawm Jupiter cov huab cua. Los ntawm kev txheeb xyuas cov cua daj cua dub, cua daj cua dub, thiab cov tshuaj tiv thaiv cyclones, cov kws tshaj lij tuaj yeem nkag siab txog lub ntiaj teb cov qauv huab cua thiab cov cua kwj dej.

FAQ:

Q: Paeidolia txhais li cas?

A: Pareidolia yog ib qho tshwm sim uas cov tib neeg pom cov qauv paub, xws li ntsej muag lossis cov khoom, hauv qhov tsis sib xws lossis random stimuli.

Q: Lub hom phiaj ntawm Juno lub hom phiaj yog dab tsi?

A: Juno lub luag haujlwm yog los kawm Jupiter huab cua thiab sau cov ntaub ntawv kom nkag siab zoo dua ntawm lub ntiaj teb cov qauv huab cua thiab huab cua zoo.

Q: Puas muaj lwm qhov piv txwv ntawm paeidolia hauv qhov chaw?

A: Yog, lub npe nrov "Face on Mars" yog ib qho piv txwv ntawm paeidolia hauv qhov chaw, nrog rau ntau yam "tsiaj" tsim uas qee tus ntseeg tias lawv tau txheeb xyuas hauv cov duab los ntawm Mars rovers.

Q: Leej twg ua cov duab ntes los ntawm Juno?

A: Tus kws tshawb fawb pej xeem Vladimir Tarasov txawj ua cov ntaub ntawv nyoos los ntawm JunoCam los txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm Jupiter lub atmospheric dynamics.