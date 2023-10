Lub neej yav tom ntej ntawm cov zaub mov hauv qhov chaw: Loj hlob cov nroj tsuag rau lub hom phiaj ntev

By

Raws li NASA npaj rau kev tshaj tawm txoj moo zoo rau lub hli thiab Mars, ib qho kev sib tw tseem ceeb yog ua kom muaj cov khoom noj muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg ua haujlwm thaum lawv nyob ntev hauv qhov chaw. Tam sim no, astronauts feem ntau vam khom cov khoom noj khoom haus prepackaged, uas muaj kev txwv ntawm cov khoom zoo thiab khoom noj khoom haus lub sijhawm. Txhawm rau hais txog qhov teeb meem no, cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm cov zaub mov hauv qhov chaw, txo qis qhov kev xav tau rov ua dua tshiab thiab ua kom cov zaub mov tshiab thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev ua haujlwm ntev.

NASA tau pib txoj haujlwm "Growing Beyond Earth" hauv kev koom tes nrog Fairchild Botanical Garden hauv 2015. Qhov project no muaj ntau pua chav kawm kev tshawb fawb hauv tsev kawm theem nrab thiab theem siab thoob plaws Tebchaws Meskas loj hlob ntau yam noob hauv thaj chaw zoo ib yam li ib qho ntawm International Space Station ( ISS). Cov noob uas muaj kev vam meej hauv cov chav kawm no tau raug xa mus rau chav tsev ntawm NASA's Kennedy Space Center rau kev sim ntxiv. Cov noob raug xaiv thaum kawg raug xa mus rau ISS los ntsuas lawv txoj kev loj hlob hauv microgravity.

NASA kuj tau tsim cov txheej txheem tshwj xeeb los txhawb cov nroj tsuag loj hlob hauv qhov chaw. Zaub Zaub System (Veggie) yog ib lub tshuab hluav taws xob qis uas muaj peev xwm tuav tau rau cov nroj tsuag. Cov tswv cuab ntawm cov neeg ua haujlwm manually nyiam cov nroj tsuag, watering lawv ntawm tes. Lwm qhov system, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automates noj thiab watering ntawm cov nroj tsuag. Advanced Plant Habitat yog ib qho khoom siv ua haujlwm siab uas tsim los kawm txog kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag nrog cov neeg ua haujlwm tsawg kawg nkaus.

Lub teeb thiab cov khoom noj khoom haus yog qhov tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag hauv qhov chaw. Ib qho kev sim hu ua Veg-04A, Veg-04B, thiab Veg-05 tau tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm Mizuna mustard, nplooj ntsuab ntsuab, nyob rau hauv lub teeb sib txawv. Cov qoob loo, kev noj zaub mov muaj pes tsawg leeg, thiab qib microbial ntawm cov nroj tsuag cog hauv qhov chaw tau muab piv rau cov cog hauv ntiaj teb. Cov tswv cuab kuj tau soj ntsuam qhov tsw, kev ntxhib los mos, thiab lwm yam khoom ntawm cov khoom. Lwm qhov kev sim, Plant Habitat-04, tsom rau kev sib cuam tshuam ntawm cov nroj tsuag-microbe thiab tshuaj xyuas qhov tsw thiab kev ntxhib los mos ntawm chile peppers.

Kev sim thawj zaug tau pom tias microgravity tuaj yeem cuam tshuam rau kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag tab sis tsis ua mob rau tag nrho cov nroj tsuag kev noj qab haus huv. Piv txwv li, cov nroj tsuag nplej tau nce 10% siab dua hauv microgravity piv rau lawv cov neeg sib tw hauv ntiaj teb. Kev tshawb xyuas Seedling Loj hlob tau qhia tias cov noob tuaj yeem hloov mus rau microgravity los ntawm kev hloov cov noob qhia ntsig txog qhov chaw ua rau muaj kev ntxhov siab. Lub ntiajteb txawj nqus sensing nyob rau hauv cov nroj tsuag tau tshawb nrhiav los ntawm Plant Gravity Sensing kev tshawb fawb los ntawm Nyiv Aerospace Exploration Agency (JAXA). Txoj kev tshawb no tau ntsuas qhov cuam tshuam ntawm microgravity ntawm calcium theem, muab kev nkag siab txog kev tsim cov qauv zoo rau cov nroj tsuag loj hlob hauv qhov chaw.

Kev xa dej kom txaus yog qhov nyuaj hauv microgravity. Kev Tshawb Fawb Kev Tswj Dej Nroj Tsuag tau pom ib txoj hauv kev hydroponic muab dej thiab cua rau cov hauv paus hniav. Txoj kev tshawb fawb XROOTS tau sim nrog cov txheej txheem hydroponic thiab aeroponic (air-based) ua lwm txoj hauv kev rau kev cog qoob loo hauv av. Cov txheej txheem no muaj peev xwm ua kom cov qoob loo loj hlob tuaj rau kev tshawb nrhiav qhov chaw yav tom ntej.

Tsis tas li ntawd, kev tshawb nrhiav VEG-03 koom nrog kev cog qoob loo ntau yam zaub, suav nrog Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, thiab Red Romaine Lettuce. Thaum lub sij hawm kev sim, NASA tus kws sau hnub qub Mike Hopkins tau hloov pauv cov nroj tsuag thawj zaug hauv qhov chaw, hloov cov qoob loo noj qab haus huv los ntawm ib tsob ntoo hauv ncoo mus rau cov teeb meem hauv Veggie. Qhov kev hloov pauv tau zoo no nthuav tawm cov peev txheej tshiab rau kev txhim kho cov nroj tsuag kev loj hlob hauv microgravity thiab nthuav dav ntau yam qoob loo uas tuaj yeem loj hlob hauv qhov chaw.

Raws li NASA txuas ntxiv nws txoj kev tshawb fawb thiab kev sim, nws pom tseeb tias cov nroj tsuag loj hlob hauv qhov chaw yog qhov kev cog lus zoo rau kev ua haujlwm ntev. Cov kev paub uas tau txais los ntawm cov kev sim siab no yuav pab tsim cov thev naus laus zis yav tom ntej thiab cov txheej txheem rau kev tsim khoom noj kom ruaj khov hauv qhov chaw, txhawb nqa lub koom haum lub hom phiaj ntawm kev tshawb nrhiav tib neeg thoob plaws ntiaj teb.

Qhov chaw:

- NASA.gov (https://www.nasa.gov/)