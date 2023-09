Lub hauv paus pib ntawm Lub Hom Phiaj Ua Haujlwm: Kev Pom Zoo los ntawm Kev Tshawb Fawb Me Nyuam

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Florida Atlantic University (FAU) tau pom lub hauv paus ntawm lub hom phiaj ua haujlwm thiab qhov tshwm sim ntawm lub koom haum hauv tib neeg. Txoj kev tshawb no tau siv tib neeg cov menyuam mos los ua cov ntsiab lus kom nkag siab tias kev txav mus los hloov mus rau qhov kev coj cwj pwm.

Hauv kev sim, cov me nyuam mos yog thawj tus neeg saib xyuas. Txawm li cas los xij, thaum ib qho ntawm lawv ob txhais taw tau txuas mus rau lub txaj-mounted me nyuam mos mobile, lawv pom tias lawv tuaj yeem ua rau lub xov tooj ntawm tes txav mus los ntawm lawv tus kheej txav. Qhov kev lees paub no tau cim qhov "yug ntawm lub koom haum" thiab coj mus rau kev hloov pauv ntawm tus kheej mus rau kev coj cwj pwm.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov cuab yeej siv thev naus laus zis los ntsuas qhov txav ntawm ob tus menyuam mos thiab lub xov tooj ntawm tes hauv 3D qhov chaw. Lawv pom tias cov lus pom zoo ntawm tus menyuam mos lub zog thiab lub xov tooj ntawm tes taw qhia txog kev sib raug zoo ua rau thiab cuam tshuam, ua rau muaj kev nce ntxiv ntawm tus menyuam mos lub zog.

Raws li JA Scott Kelso, tus kws sau ntawv laus ntawm txoj kev tshawb fawb, lub koom haum tshwm sim thaum tus menyuam mos paub txog nws lub peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam hauv ntiaj teb. Qhov kev lees paub no yog cim los ntawm kev nce nrawm nrawm nrawm, qhia txog kev hloov mus rau kev coj cwj pwm.

Txoj kev tshawb no kuj tau qhia tias lub koom haum yog tus txheej txheem kev tswj hwm tus kheej, nrog lub ntsiab lus pom nyob rau hauv ob qho tib si txav thiab nyob ntsiag to. Kev sib koom ua ke ntawm ob qho tib si kev ua thiab kev tsis ua haujlwm ua rau muaj kev sib koom ua ke ntawm tus me nyuam txoj kev paub txog.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muab cov kev soj ntsuam ntau ntawm qhov tshwm sim ntawm lub koom haum hauv tib neeg, muab kev nkag siab txog seb peb ua li cas rau peb txoj kev sib raug zoo nrog lub ntiaj teb thiab paub txog peb lub peev xwm los cuam tshuam kev hloov. Nws nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm lub hom phiaj ua haujlwm thiab ntxiv rau qhov kev tshawb fawb txuas ntxiv mus rau qhov chaw ntawm lub koom haum.

Tau qhov twg los: Florida Atlantic University