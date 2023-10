Lub Greenland Ice Sheet Tej zaum yuav ua rau lub ntiaj teb sov sov dua li qhov kev xav yav dhau los

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab tau tshaj tawm tsis ntev los no qhia tias daim ntawv dej khov Greenland tuaj yeem ua rau lub ntiaj teb sov sov dua li yav tas los ntseeg. Cov kws tshawb nrhiav pom tias daim ntawv dej khov ua rau qeeb qeeb rau tib neeg ua kom sov, txhais tau hais tias kev txiav cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom hauv ob peb xyoos tom ntej no tuaj yeem tiv thaiv nws los ntawm melting.

Txoj kev tshawb no, ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Potsdam Institute for Climate Impact Research thiab Arctic University of Norway, tau siv cov qauv hauv computer los simulate cov teebmeem ntawm qhov kub thiab txias sib txawv ntawm daim ntawv dej khov. Lawv tau txiav txim siab tias txawm tias qhov ntsuas kub tseem ceeb tau dhau mus ib ntus, nws tseem yuav muaj peev xwm tiv thaiv tau qhov taw tes uas yuav ua rau muaj qhov tseem ceeb hauv hiav txwv nce siab ntau pua txhiab xyoo.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb hais tias qhov no tsis txhais hais tias kev siv zog los tawm tsam kev hloov pauv huab cua yuav tsum tau so. Lawv hais tias txo qis cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom thiab hais txog lub ntiaj teb sov sov tseem yog qhov tseem ceeb thiab ceev ceev. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ruaj khov ntawm lub ntiaj teb kub tsis tshaj 1.5 degrees Celsius saum toj no pre-industrial theem los tiv thaiv ntxiv melting ntawm daim ntawv dej khov.

Daim ntawv dej khov Greenland npog txog 80% ntawm lub ntiaj teb cov kob loj tshaj plaws thiab tam sim no ua rau muaj kev nce dej hiav txwv. Yog tias nws yuav yaj tag, cov dej hiav txwv thoob ntiaj teb yuav nce li ntawm 24 ko taw, ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau cov nroog ntug dej hiav txwv thoob ntiaj teb.

Txoj kev tshawb no muab kev cia siab tias yog tias tau nqis tes ua tam sim no los txo cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom, qhov xwm txheej phem tshaj plaws ntawm daim ntawv dej khov tawg thiab dej hiav txwv nce siab tuaj yeem zam tau. Txawm li cas los xij, lub sij hawm ntawm kev txo qis emissions yog qhov tseem ceeb, vim tias qhov ncua sij hawm ntau tshaj li ob peb centuries tseem tuaj yeem ua rau lub hiav txwv nce siab.

Hauv kev xaus, thaum txoj kev tshawb fawb qhia tias Greenland daim ntawv dej khov tuaj yeem ua rau lub ntiaj teb sov sov dua, nws hais txog qhov yuav tsum tau ua sai sai los daws qhov kev hloov pauv huab cua thiab txo qhov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv dej khov yaj.

