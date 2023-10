Ib txoj kev tshawb fawb pom tias muaj dej khov ntau dua hauv Greenland thiab txo qis hauv Antarctica

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Utrecht University thiab University of California, Irvine (UCI) tau qhia tias cov dej khov yaj hauv Greenland tau nrawm dua nyob rau xyoo tsis ntev los no, thaum nyob hauv Antarctica, nws tau qeeb qeeb. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau lub luag haujlwm ntawm katabatic thiab Foehn cua hauv cov txheej txheem melting ntawm Greenland daim ntawv dej khov. Cov cua no, uas ua rau huab cua sov thiab qhuav rau saum cov glaciers, tau ua rau ntau dua 10% nce hauv cov yaj hauv Greenland nyob rau kaum xyoo dhau los. Txawm li cas los xij, lawv qhov cuam tshuam rau Antarctica daim ntawv dej khov tau txo qis los ntawm 32%.

Txoj kev tshawb no tau siv cov qauv kev nyab xeeb hauv cheeb tsam los ntsuas qhov cuam tshuam ntawm cov cua ntawm cov ntawv dej khov hauv Greenland thiab Antarctica. Cov txiaj ntsig tau pom tias cov cua qis qis yog lub luag haujlwm rau qhov tseem ceeb ntawm cov dej khov yaj hauv ob cheeb tsam. Qhov saum npoo no yaj ua rau cov dej ntws thiab cov dej khov dej khov, ua rau cov dej tshiab ntws mus rau hauv dej hiav txwv thiab thaum kawg ua rau dej hiav txwv nce siab.

Charlie Zender, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb fawb thiab UCI tus xibfwb ntawm Kev Tshawb Fawb Ntiaj Teb, tau hais tias thaum cua daj cua dub cuam tshuam yog qhov tseem ceeb, qhov cuam tshuam ntawm lub ntiaj teb sov sov txawv nyob rau yav qab teb thiab sab qaum teb Hemispheres. Hauv Greenland, qhov kub thiab txias ua ke nrog cov teebmeem ntawm cov cua tau ua rau 34% nce hauv tag nrho cov dej khov yaj. Zender ntaus nqi qhov no los ntawm kev cuam tshuam ntawm lub ntiaj teb ua kom sov nyob rau sab qaum teb Atlantic Oscillation (NAO), uas tau ua rau hauv qab-ib txwm muaj siab latitude siab thiab coj huab cua sov rau Greenland thiab Arctic.

Ntawm qhov tod tes, txij li xyoo 2000, Antarctica tau ntsib kev txo qis ntawm tag nrho cov nto yaj ntawm li 15%. Qhov kev txo qis no feem ntau yog vim qhov txo qis hauv cua-tsim downslope yaj los ntawm kev sib tsoo ntawm ob lub txee dej khov hauv Antarctic Peninsula. Tsis tas li ntawd, qhov rov qab ntawm lub qhov ozone nyob rau hauv Antarctic stratosphere tau muab cov rwb thaiv tsev ib ntus, tiv thaiv qhov chaw los ntawm cov yaj ntxiv.

Nws yog ib qho tseem ceeb los saib xyuas thiab ua qauv cov yaj hauv Greenland thiab Antarctica vim tias lawv cov ntawv dej khov tsis zoo, vim tias tam sim no lawv tuav ntau tshaj 200 feet ntawm dej tawm ntawm dej hiav txwv. Lub melting ntawm cov dej khov nab kuab no twb tau ua rau ib tug 0.75-nti nce nyob rau hauv lub ntiaj teb no dej hiav txwv theem txij li thaum 1992. Thaum Greenland yog tus thawj tsav tsheb ntawm dej hiav txwv nce nyob rau hauv lub xyoo caum tsis ntev los no, Antarctica yog catching thiab nws thiaj li yuav dominate yav tom ntej hiav txwv theem. sawv.

