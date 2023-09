Gravitational Waves tuaj yeem nthuav qhia lub luag haujlwm ntawm Tsaus Teebmeem hauv Kev Hloov Neutron Hnub Qub

Ib pab neeg ntawm theoretical physicists hauv Is Nrias teb tau npaj txoj hauv kev tshiab kom nkag siab lub luag haujlwm ntawm cov teeb meem tsaus ntuj hauv kev hloov cov hnub qub neutron rau hauv qhov dub siv cov nthwv dej gravitational. Cov teeb meem tsaus ntuj yog ib yam khoom uas ntseeg tau tias muaj kev cuam tshuam nrog cov teeb meem zoo tib yam los ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab muaj peev xwm los ntawm kev sib cuam tshuam tsis muaj zog. Cov kev sib cuam tshuam no tuaj yeem ua rau cov teeb meem tsaus nti ua rau hauv lub hnub qub neutron, uas yog cov tseem ceeb ntawm cov hnub qub loj uas tau tawg ua lub hnub qub supernova.

Cov kws tshawb fawb tau hais tias qhov sib sau ntawm cov teeb meem tsaus nti hauv lub hauv paus ntawm lub hnub qub neutron tuaj yeem ua rau nws qhov ntom ntom mus rau qhov chaw uas nws tawg mus rau hauv lub qhov dub me me. Lub qhov dub no yuav loj hlob thiab ua rau lub hnub qub neutron, ua rau lub qhov dub nrog qhov qis dua li qhov xav tau. Kev tshawb pom ntawm cov qhov dub qis no tuaj yeem muab pov thawj tantalizing rau lub hav zoov ntawm qhov tsaus ntuj.

Cov kev soj ntsuam ntawm gravitational nthwv dej los ntawm kev sib koom ua ke ntawm ob lub qhov dub tau qhia tias muaj qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm 2-5 hnub ci. Cov kws tshawb fawb tau hais tias qee qhov ntawm cov qhov dub no tau raug tsim los ntawm kev pab ntawm cov teeb meem tsaus. Txoj kev tshawb no tseem qhia tau hais tias kev kawm cov kev sib koom ua ke no tuaj yeem muab kev nkag siab tseem ceeb rau qhov xwm txheej ntawm qhov tsaus ntuj thiab nws cov kev cuam tshuam nrog nucleons.

Qhov kom zoo dua ntawm kev siv cov nthwv dej gravitational los tshawb nrhiav cov pov thawj ntawm cov teeb meem tsaus ntuj yog tias nws yog txoj kev rhiab tshaj plaws muaj rau kev kuaj xyuas qhov tsis sib haum xeeb ntawm cov teeb meem tsaus ntuj nrog cov teeb meem zoo tib yam. Tsis zoo li lwm cov cuab yeej kuaj pom, kev soj ntsuam yoj gravitational tsis raug rau lub suab nrov tom qab los ntawm qhov chaw xws li neutrinos.

Hauv kev xaus, txoj kev tshawb no qhia tias cov nthwv dej gravitational tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog lub luag haujlwm ntawm cov teeb meem tsaus ntuj hauv kev hloov cov hnub qub neutron rau hauv qhov dub. Kev soj ntsuam ntxiv ntawm kev sib koom ua ke ntawm lub qhov dub tuaj yeem tso cai rau cov kws tshawb fawb los ntsuas cov qauv sib txawv ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab muab kev txwv rau nws cov kev cuam tshuam nrog cov teeb meem zoo tib yam.

Qhov chaw:

- Lub Ntiaj Teb Physics: www.PhysicsWorld.com

– Cov ntawv txheeb xyuas lub cev: www.prletters.org