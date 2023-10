Doubting Einstein thiab Euler: Kev Ntsuam Xyuas Txoj Cai ntawm Lub Ntiaj Teb hauv Ntiaj Teb

By

Xyoo 1915, Albert Einstein tau qhia nws txoj kev xav ntawm General Relativity, uas hloov peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb. Es tsis txhob xav txog qhov chaw thiab lub sijhawm raws li cov chaw ruaj khov, Einstein tau hais tias lawv muaj zog thiab cuam tshuam nrog teeb meem thiab teeb. Nws qhov sib npaug tau piav qhia txog qhov teeb meem ntawm qhov nkhaus thiab warps qhov chaw-lub sij hawm, cuam tshuam cov kev txav ntawm cov hnub qub, galaxies, thiab lub teeb.

Tab sis peb puas tuaj yeem paub tseeb tias Einstein cov kev sib npaug ib txwm siv tau? Puas muaj cov xwm txheej uas lawv yuav raug ua txhaum cai, lossis qhov sib npaug uas tau hais los ntawm 18th-xyoo pua tus lej Leonhard Euler yuav xav tau kev hloov kho? Qhov no yog ib lo lus nug uas cov kws tshawb fawb tau tshawb nrhiav, tshwj xeeb tshaj yog muab cov kev paub tsis meej uas tseem muaj nyob hauv peb lub ntiaj teb.

Ib qho ntawm cov kev paub tsis meej no yog cov teeb meem tsaus ntuj, ib hom teeb meem uas tsis tuaj yeem tshawb pom nrog lub koob yees duab tam sim no. Nyob rau xyoo 1930, Fritz Zwicky tau pom tias muaj tsib zaug ntau qhov teeb meem hauv ntiaj teb tshaj qhov peb tuaj yeem ntes tau. Nws hu qhov tsis pom qhov teeb meem no "dub teeb meem." Cov kws tshawb fawb tsis muaj peev xwm txheeb xyuas cov teeb meem tsaus ntuj lossis nkag siab lawv tus cwj pwm. Cov teeb meem tsaus ntuj puas tuaj yeem cuam tshuam rau lub zog sib txawv dua li cov teeb meem zoo tib yam, yog li nyuaj rau Euler qhov sib npaug?

Lwm qhov kev paub tsis meej yog qhov kev soj ntsuam tias qhov nthuav dav ntawm lub ntiaj teb yog nrawm dua, tsis sib xws li Einstein txoj kev xav kwv yees. Cov kws tshawb fawb tseem tab tom sim nkag siab qhov ua rau ntawm tus cwj pwm no. Puas muaj lwm yam "tsaus" nrog lub ntiajteb txawj nqus? Los yog Einstein txoj kev xav ntawm lub ntiajteb txawj nqus tsis siv tau rau cov nplai loj heev? Cov kev paub tsis meej no muab kev txhawb siab rau kev sim cov cai uas tau hais los ntawm Einstein thiab Euler.

Cov kws tshawb fawb tau kawm txog tus cwj pwm ntawm lub ntiajteb txawj nqus dhau qhov kev ncua deb ntawm lub ntiaj teb. Lawv tau txheeb xyuas qhov kos npe ntawm kev hloov pauv lub ntiajteb txawj nqus hu ua "gravitational slip." Raws li General Relativity, lub teeb thiab teeb meem yuav tsum muaj tib yam dabtsi yog khoov thaum taug kev los ntawm distorted space-time. Los ntawm kev sib piv txoj kev galaxies poob rau hauv lub qhov dej gravitational thiab yuav ua li cas lub teeb los ntawm cov galaxies deflected, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab seb puas muaj qhov nqus dej.

Txawm li cas los xij, yog tias kuaj pom qhov nqus ntawm qhov nqus, nws nyuaj rau txiav txim siab seb nws puas yog vim kev hloov kho ntawm Einstein txoj cai lossis kev hloov pauv ntawm Euler qhov sib npaug. Yuav kom paub qhov txawv ntawm ob, cov kws tshawb fawb yuav tsum ntsuas cov txiaj ntsig hu ua "gravitational redshift," uas tuaj yeem ua tiav nrog cov tsom iav xws li Dark Energy Spectroscopic Instrument thiab Square Kilometer Array.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv Nature Astronomy, cov kws tshawb fawb tau xaus lus tias kev ntsuas qhov nqus nqus ib leeg tsis tuaj yeem txiav txim siab seb puas muaj kev hloov pauv ntawm Einstein txoj cai lossis Euler qhov sib npaug. Txawm li cas los xij, los ntawm kev ntsuas qhov gravitational redshift, nws tuaj yeem ua rau qhov sib txawv no. Qhov kev sib tw yog nyob rau hauv qhov tseeb tias telescopes tsuas tuaj yeem ntsuas qhov sib koom ua ke ntawm galaxies, uas muaj ob qho tib si teeb meem thiab qhov tsaus ntuj. Kev sib txawv ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab hloov lub ntiajteb txawj nqus ua nyuaj hauv qhov xwm txheej no.

Gravitational redshift, uas tsuas yog cuam tshuam los ntawm lub sijhawm cuam tshuam, muab txoj hauv kev los soj ntsuam ncaj qha rau lub peev xwm gravitational. Thaum lub teeb khiav tawm ntawm lub peev xwm gravitational, nws cov xim hloov mus rau xim liab, qhia txog lub gravitational redshift. Qhov kev cuam tshuam no txawv ntawm qhov kev sib nqus lo ntsiab muag, uas yog tshwm sim los ntawm qhov chaw thiab lub sij hawm distortions.

Hauv kev xaus, tshawb nrhiav qhov siv tau ntawm Einstein's thiab Euler qhov sib npaug yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog qhov tsis meej ntawm peb lub ntiaj teb. Thaum ntsuas qhov gravitational plam yuav tsis muab cov lus teb meej, ntsuas qhov gravitational redshift tuaj yeem pab sib txawv ntawm kev hloov kho ntawm Einstein lub ntiajteb txawj nqus thiab Euler qhov sib npaug. Kev nce qib ntxiv hauv telescopes thiab kev soj ntsuam yuav ua rau cov kws tshawb fawb los daws qhov tseeb ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab lub ntiaj teb.

