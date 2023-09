Mammal Evolution nyob rau hauv teb chaws Africa tsis tsav los ntawm Grassland Expansion, Txoj Kev Qhia Tawm

By

Kev tshawb fawb tshiab tawm tsam kev ntseeg ntev ntev tias kev hloov pauv tsiaj hauv teb chaws Africa, suav nrog cov poj koob yawm txwv niaj hnub no, feem ntau yog tsav los ntawm kev nthuav dav ntawm cov nyom. Ib txoj kev tshawb fawb los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Utah qhia tias kev hloov pauv ntawm cov nroj tsuag tuaj yeem cuam tshuam rau thaj tsam ntawm cov tsiaj txhu, ua rau kev ploj mus thiab keeb kwm ntawm hom tshiab. Txoj kev tshawb no tsom mus rau kev ua qauv ntawm cov lus teb ntawm 58 hom herbivorous niaj hnub rau kev hloov pauv ntawm cov ntoo npog thoob plaws cov tiaj ua si thiab thaj chaw nyob hauv Africa. Cov txiaj ntsig tau nthuav tawm qhov kev nyiam rau ib puag ncig nrog kwv yees li ib nrab ntawm cov ntoo npog, thaum ob peb hom nyiam cov nyom qhib lossis kaw hav zoov.

Pab neeg tshawb fawb kuj tau coj mus rau hauv tus account qhov kev nyiam noj zaub mov ntawm hom tsiaj, nrog rau cov tsiaj txhu, cov browsers, frugivores, thiab cov khoom noj sib xyaw. Cov hom tsiaj uas nyiam qhov chaw qhib tau pom qhov poob qis hauv qhov tshwm sim raws li cov ntoo npog tau nce ntxiv, thaum cov tsiaj uas nyiam cov hav zoov kaw tau pom qhov poob qis nrog kev hloov pauv mus rau thaj chaw qhib. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias qee hom, xws li impala, buffalo, thiab wildebeest, tsis muaj kev cuam tshuam rau kev hloov cov nroj tsuag.

Cov kws tshawb fawb tau xaus lus tias qhov feem ntau cov ecosystem yuav loj hlob nyob rau hauv lub lig Cenozoic yog ib tug savannah ib puag ncig, dominated los ntawm grassland interspersed nrog shrubs thiab ntoo. Cov cheeb tsam no tau cuam tshuam los ntawm nag lossis daus txhua xyoo, uas tuaj yeem txo qhov kev loj hlob ntawm cov qoob loo ntau dua los yog dilute cog cov as-ham hauv thaj chaw uas muaj dej nag ntau dhau.

Txoj kev tshawb no tseem tau hais txog cov kev txwv ntawm kev siv cov pob txha pob txha los txhim kho cov kev hloov ntawm thaj chaw yav dhau los. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias qee cov pob txha qhia pom cov ntoo tuab, tab sis qhov kev tshawb fawb no qhia tau tias cov pob txha no yuav tsis raug suav hais tias yog hav zoov npog thaj tsam loj dua. Cov kws tshawb fawb tau ceeb toom tawm tsam kev cia siab rau cov pob txha tsuas yog "cov cim qhia hom" thaum lub sij hawm paleoecological reconstructions.

Hauv cov ntsiab lus, txoj kev tshawb fawb qhia tias kev nthuav dav ntawm cov nyom nyom dhau los ntawm Cenozoic lig tej zaum yuav tsis yog thawj tus tsav tsheb ntawm cov tsiaj txhu thiab kev ploj mus hauv Africa. Hloov chaw, kev hloov pauv ntawm cov nroj tsuag npog, cuam tshuam los ntawm yam xws li nag lossis daus, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov tsiaj txhu evolution nyob rau sab av loj.

Qhov chaw:

– Kathryn G. Sokolowski li al, Puas yog cov nyom sib npaug zos? Txhim kho paleoenvironmental inferences los ntawm kev soj ntsuam ntawm cov tsiaj nyob hauv African niaj hnub no, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786