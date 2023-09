Ribbons ntawm Graphene muab lub platform zoo dua rau Twistronics Studies

By

Ib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb twistronics uas muaj ribbons ntawm graphene tuaj yeem muab cov kws tshawb fawb nrog kev tswj xyuas zoo dua ntawm lub kaum sab xis thiab ua kom yooj yim rau kev kawm txog cov teebmeem hluav taws xob uas tshwm sim los ntawm kev sib tw thiab straining nyob ib sab ntawm ob sab (2D) cov ntaub ntawv. Cov kev tshawb fawb twistronics yav dhau los tau tsom mus rau kev sib tw ob lub flakes ntawm cov khoom siv thiab stacking lawv, tab sis cov txheej txheem tshiab ribbon-raws li kev tso cai rau kev hloov pauv tsis tu ncua ntawm lub kaum sab xis, muab kev tswj zoo dua thiab tso cai rau kev kawm yooj yim ntawm cov teebmeem hluav taws xob.

Los ntawm stacking txheej ntawm 2D cov ntaub ntawv thiab sib txawv lub kaum sab xis ntawm lawv, cov kws tshawb fawb tau pom tias lawv tuaj yeem hloov cov khoom hluav taws xob ntawm cov ntaub ntawv no. Piv txwv li, ib tug bilayer ntawm graphene tsim ib tug band sib txawv thaum muab tso rau hauv kev sib cuag nrog hexagonal boron nitride. Qhov no tshwm sim vim hais tias me ntsis mismatched txheej ntawm graphene thiab hBN tsim ib tug moiré superlattice, uas tso cai rau ib tug band sib txawv. Los ntawm kev sib tw cov khaubncaws sab nraud povtseg ntxiv thiab nce lub kaum sab xis ntawm lawv, qhov sib txawv band ploj mus.

Qhov kev muaj peev xwm hloov hluav taws xob yam tsis tas yuav hloov kho cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov khoom yog ib qho kev qhia tshiab hauv kev tsim khoom siv hluav taws xob thiab tau hu ua "twistonics." Txawm li cas los xij, kev tswj cov kev sib tw twist thiab cov kab mob sib txuas tseem yog qhov nyuaj, vim tias qhov sib txawv ntawm cov qauv yuav muaj cov khoom siv hluav taws xob sib txawv. Txhawm rau kov yeej qhov no, cov kws tshawb fawb ntawm Columbia University tau tso cov ribbon-zoo li graphene txheej rau sab saum toj ntawm hBN thiab maj mam khoov ib kawg ntawm ribbon siv lub piezo-atomic force microscope. Qhov no tau tsim lub kaum sab xis uas sib txawv tsis tu ncua thiab ib qho kev sib txawv ntawm qhov profile uas tuaj yeem kwv yees.

Cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem txuas ntxiv ob qho tib si strain thiab twist lub kaum ntse ntse, muab lawv qhov tsis tau pom dua mus rau "phase diagram" ntawm cov kaum sab xis. Qhov kev tswj hwm qib no tso cai rau kev kos duab meej ntawm kev vam khom ntawm cov qauv siv hluav taws xob ntawm lub kaum sab xis, uas tsis tau yav tas los. Tsis tas li ntawd, cov txheej txheem tshiab muab thawj lub sijhawm los ntsuas lub luag haujlwm ntawm kev nyuaj siab hauv lub ntsej muag lub ntsej muag bilayer graphene hauv txoj kev rov tsim dua thiab qhib cov tswv yim tshiab rau kev tswj cov khoom siv hluav taws xob hauv cov txheej txheem sib tw.

