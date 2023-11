Tus Tuav Ntaub Ntawv Tshiab Nrhiav rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncig Tebchaws, Kab lis kev cai, kos duab, Gaeltacht, Kev Ua Si thiab Media

By

Lub Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport thiab Media tab tom nrhiav rau tus Secretary General tshiab uas yuav ua lub luag haujlwm rau txoj cai, nyiaj txiag, thiab kev tswj hwm. Nrog rau cov nyiaj hli sib tw ntau dua € 230,000 ib xyoos twg, lub tuam tsev npaj siab nyiam cov neeg sib tw siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb no.

Tus Secretary General yuav muaj ntau lub luag haujlwm, suav nrog kev txhim kho thiab txhawb kev ncig xyuas kev ncig, kev khaws cia ntawm Ireland cov cuab yeej cuab tam nplua nuj, thiab kev txhawb nqa thiab khaws cia cov lus Irish. Tsis tas li ntawd, lub luag haujlwm suav nrog kev saib xyuas kev lag luam kis las, nrog rau kev tshaj tawm xov xwm thiab xov xwm. Lub tuam tsev tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev muab nyiaj txiag rau pej xeem kev tshaj tawm xov xwm RTÉ thiab TG4, kom ntseeg tau tias cov platform tseem ceeb no txuas ntxiv xa cov ntsiab lus zoo rau pej xeem.

Tus neeg sib tw ua tiav yuav tsum tau muab cov lus qhia tseem ceeb rau Minister Catherine Martin thiab Ministers of State. Lawv kuj tseem yuav muaj lub luag haujlwm los muab kev coj noj coj ua thiab kev taw qhia rau ntau qhov chaw nyob hauv lub tuam tsev txoj cai.

Yuav kom ua tau zoo ntawm txoj haujlwm no, Tus Thawj Tuav Haujlwm tshiab yuav tsum muaj kev txiav txim siab zoo thiab kev paub txog nom tswv, tshwj xeeb tshaj yog thaum cuam tshuam txog nyiaj txiag, txoj cai, thiab kev ua haujlwm. Nws yog ib qho tseem ceeb uas lawv muaj kev nkag siab meej txog cov kev cov nyom thiab cov cib fim uas nyob tom ntej thiab tuaj yeem taug kev tau zoo.

Yog tias koj txaus siab rau lub sijhawm zoo siab no, tsis txhob nco lub sijhawm kawg rau daim ntawv thov, uas yog hnub Thursday, Kaum Ib Hlis 16. Tus neeg sib tw xaiv yuav hloov tus Secretary General tam sim no, Katherine Licken, uas tau ua haujlwm txij li xyoo 2017.

Txhawm rau hais txog qhov poob ntawm cov nyiaj tau los ntawm daim ntawv tso cai thiab ua kom lub neej yav tom ntej ntawm kev tshaj xov xwm, Minister Catherine Martin tsis ntev los no tau tsim tsa lub koom haum xov xwm yav tom ntej. Pawg neeg no yuav tshawb xyuas thiab ua cov lus pom zoo rau yav tom ntej ntawm kev tshaj xov xwm hauv tebchaws Ireland. Nws cia siab tias tus Secretary General tshiab yuav koom tes nrog kev siv cov kev hloov pauv uas yuav tshwm sim los ntawm qhov kev tshawb pom no.

