Ntiaj teb sov sov tuaj yeem ua rau muaj kev loj hlob ntawm Coral Reef Predator

Kev ua kom sov hauv ntiaj teb no tsis yog tsuas yog ua rau coral bleaching tab sis kuj muaj peev xwm ua kom cov pej xeem ntawm cov ntses loj-ntawm-pos-pos, uas yog cov neeg tua tsiaj ntawm coral reefs. Cov ntses hnub qub no, nyob rau hauv lawv cov neeg laus, yog cov tsiaj txhu uas muaj tseeb uas devour coral reefs. Txawm li cas los xij, raws li cov menyuam yaus, lawv ua raws li herbivores thiab tos kom muaj sia nyob coral kom rov zoo ua ntej ua coral predators.

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Sydney tau ua qhov kev sim los ntsuas qhov kev tiv thaiv ntawm cov menyuam yaus lub hnub qub-ntawm-pos-pos rau cov cua sov. Cov kev sim no tsom mus rau cov xwm txheej ntawm marine heatwaves uas ua rau coral bleaching thiab tuag. Cov ntses hnub qub tau raug rau cov xwm txheej kub ntxhov nrog qhov kub ntawm 28 ° C mus rau 30 ° C, thiab lawv tau pom tias muaj kev ua siab ntev ntau dua rau cov cua kub cua piv rau coral.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Global Change Biology, pom tias cov menyuam yaus lub hnub qub ntawm cov pos hniav tuaj yeem tiv taus qhov kub thiab txias txog li 20 hnub. Qhov kev tiv thaiv no yog ze li peb zaug ntau dua li qhov kub siv uas ua rau coral bleaching. Cov kev tshawb pom qhia tias cov dej sov tuaj yeem pab tau cov ntses hnub qub no. Kev nplua nuj ntawm coral rubble vaj tse uas tshwm sim los ntawm coral bleaching thiab kev tuag tso cai rau lawv cov lej nce ntxiv rau lub sijhawm.

Dej hiav txwv sov yog ib qho kev hem thawj ncaj qha rau coral ciaj sia, nrog ntau hom coral ploj hauv cov cheeb tsam xws li Mediterranean thiab Great Barrier Reef hauv Australia muaj cov tshuaj dawb huv. Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm tsoomfwv Australia, 91% ntawm Great Barrier Reef's corals raug puas tsuaj los ntawm cov tshuaj dawb tom qab lub caij ntuj sov lub caij ntuj sov ntev.

Hauv kev xaus, lub ntiaj teb ua kom sov ua rau muaj kev hem thawj rau coral reefs tsis yog los ntawm kev ua kom dawb huv xwb tab sis kuj yog los ntawm kev muaj peev xwm txhawb kev loj hlob ntawm cov ntses loj ntawm cov pos. Kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm marine ecosystems yog qhov tseem ceeb rau kev txuag kev siv zog.

