Kev nkag siab tshiab rau Io's Volcanic Activity

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm ib pab neeg tshawb fawb los ntawm NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, University of Arizona, thiab Arizona State University tau tso lub teeb tshiab ntawm lub roob hluav taws ntawm Io, ib qho ntawm Jupiter lub hli. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv tawm hluav taws xob tau txais los ntawm cov sensors ntawm Juno spacecraft, cov kws tshawb fawb muaj peev xwm tsim lub ntiaj teb saib ntawm Io txoj haujlwm volcanic.

Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias Io yog cov khoom siv hluav taws xob tshaj plaws hauv lub hnub ci, nrog rau saum npoo npog hauv calderas thiab dej ntws ntawm cov pob zeb molten. Cov kws tshawb fawb tau ntev tau xav paub txog lub hauv paus ntawm qhov kev ua volcanic hnyav no. Qhov kev xav zoo tshaj plaws qhia tau hais tias cov cua sov uas tshwm sim los ntawm Jupiter lub gravitational quab yuam yog lub luag haujlwm los tsim cov cua sov uas xav tau los ua kom cov hluav taws kub tawg. Txawm li cas los xij, tau muaj kev sib cav txog seb qhov cua sov no los ntawm qhov tob hauv Io los yog ze rau nws qhov chaw.

Txoj kev tshawb fawb tshiab no muab pov thawj txaus los txhawb qhov kev xav tom kawg. Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias Io tawm 60% ntau dua cov cua sov raws nws qis latitudes piv rau nws cov latitudes siab dua. Qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias lub tshav kub lub luag hauj lwm rau lub volcanic kev ua si yog concentrated nyob rau hauv lub hli lub nto. Cov kws tshawb fawb tau hais tias Io tuaj yeem muaj lub ntsej muag muag muag lossis txawm tias dej hiav txwv molten hauv qab nws cov crust.

Kev pom thoob ntiaj teb ntawm Io txoj haujlwm volcanic tsim los ntawm pab pawg tshawb fawb yog ua raws li kev soj ntsuam ntawm 266 volcanic hotspots. Daim ntawv qhia tshav kub no muab kev nkag siab zoo rau kev faib tawm thiab kev siv hluav taws xob hluav taws xob thoob plaws lub hli. Nws kuj tseem qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm cov ncej ntawm Io, uas tau txais kev mloog me ntsis hauv kev tshawb fawb yav dhau los.

Kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm Io lub roob hluav taws kub yog qhov tseem ceeb rau kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb geology thiab cov txheej txheem uas tsim lub cev ntuj ceeb tsheej. Cov kev tshawb fawb yav tom ntej yuav ua rau muaj kev ntseeg siab los ntawm cov kev tshawb pom no, uas muaj peev xwm muab cov ncauj lus kom ntxaws ntxiv rau hauv kev ua volcanic intriguing ntawm Io.

FAQ

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm cov cua sov rau Io txoj haujlwm volcanic?

Lub hauv paus tseem ceeb ntawm cov cua sov rau Io txoj haujlwm volcanic yog ntseeg tau tias yog cua sov los ntawm Jupiter lub gravitational quab yuam. Kev hloov pauv ntawm qhov kev ncua deb ntawm Io thiab Jupiter ua rau muaj kev sib txhuam hauv lub hli cov khoom siv pob zeb, ua kom sov.

Lub tshav kub lub luag hauj lwm rau Io lub roob hluav taws nyob qhov twg?

Cov kev tshawb fawb tshiab qhia tias lub tshav kub ntawm lub luag hauj lwm rau Io volcanic kev ua ub no yog concentrated nyob rau hauv lub hli saum npoo av, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv nws qis latitudes. Qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias muaj peev xwm ntawm lub tsho sab saud lossis txawm tias dej hiav txwv molten hauv qab Io lub crust.

Lub ntiaj teb saib ntawm Io txoj haujlwm volcanic tau tsim li cas?

Kev pom thoob ntiaj teb ntawm Io txoj haujlwm volcanic yog tsim los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv kub tawm los ntawm cov sensors ntawm Juno spacecraft. Cov kws tshawb fawb tau ua ke cov ntaub ntawv tshiab los ntawm Juno lub orbit ncig Jupiter tus ncej nrog cov ntaub ntawv dhau los los qhia txog 266 lub roob hluav taws kub thoob plaws Io.

Vim li cas kev kawm Io cov ncej tseem ceeb?

Kev kawm Io tus ncej yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog kev faib tawm thiab kev siv zog ntawm volcanic kev ua si ntawm lub hli. Kev tshawb fawb yav dhau los tau tsom mus rau Io txoj kab nruab nrab, thiab me ntsis paub txog nws cov ncej. Txoj kev tshawb fawb tshiab qhia txog qhov yuav tsum tau tshawb xyuas cov cheeb tsam polar kom tau txais kev nkag siab zoo ntawm Io cov txheej txheem volcanic.

Tau qhov twg los: phys.org