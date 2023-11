Tshiab Discoveries Tshib Teeb ntawm Keeb Kwm ntawm Hlau-Poor Stars

By

Ib qho kev tsis ntev los no hauv kev tshawb fawb astronomical tau nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab rau hauv keeb kwm ntawm cov hnub qub hlau-tsis zoo. Ib pab neeg thoob ntiaj teb ntawm astronomers, coj los ntawm Vinicius M. Placco ntawm University of São Paulo, tau ua qhov kev tshawb pom zoo siv Gemini High-resolution Optical SpecTrograph (GHOST) ntawm Gemini South telescope hauv Chile. Lawv qhov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv pre-print server arXiv, qhia txog kev tshawb pom ntawm lub hnub qub tsis tshua muaj hlau tsis zoo.

Cov hnub qub hlau-tsis zoo yog qhov tsis tshua pom nyob hauv lub ntiaj teb, ua qhov kev tshawb pom no tshwj xeeb. Tsuas yog ob peb txhiab lub hnub qub uas muaj hlau ntau [Fe / H] hauv qab -2.0 tau txheeb xyuas txog tam sim no. Ntxiv rau cov npe luv luv ntawm cov hnub qub hlau-tsis zoo no tso cai rau cov kws tshawb fawb tshawb fawb kom nkag siab tob txog cov tshuaj evolution ntawm lub ntiaj teb.

Lub hnub qub hauv nqe lus nug, hu ua SPLUS J1424-2542, tau kuaj pom thawj zaug hauv 2019 raws li ib feem ntawm Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS). Nyob ntawm kwv yees li 25,500 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb, SPLUS J1424-2542 muaj qhov loj ntawm 0.84 hnub ci hnub ci thiab kwv yees hnub nyoog ntawm 10 billion xyoo. Nws qhov kub zoo yog kwv yees li 4,750 K.

Ua raws li kev tshawb fawb yav dhau los, pab pawg tau ua GHOST kev soj ntsuam ntawm SPLUS J1424-2542, ua rau lawv ua tiav kev tshuaj ntsuam xyuas ntawm lub hnub qub. Cov kev soj ntsuam tau lees paub tias SPLUS J1424-2542 yog lub hnub qub hlau tsis zoo, nrog rau qib metallicity ntawm kwv yees li -3.39.

Ib qho kev tshawb pom zoo tshaj plaws yog SPLUS J1424-2542 nthuav tawm kev txhim kho hauv cov ntsiab lus hnyav. Ua ke nrog nws cov metallicity tsawg thiab carbon rau hlau piv, qhov no qhia tau hais tias lub hnub qub yuav tsim los ntawm cov pa roj paug los ntawm tsawg kawg yog ob tug progenitor pejxeem. Cov progenitors no suav nrog kev tawg ntawm supernova los ntawm lub hnub qub tsis muaj hlau nrog qhov kwv yees li ntawm 11.3-13.4 hnub ci huab hwm coj thiab tom qab ntawm lub hnub qub binary neutron kev sib koom ua ke nrog ntau ntawm 1.66 thiab 1.27 hnub ci hnub ci.

Qhov kev tshawb fawb loj tshaj plaws no ua rau pom kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm cov hnub qub hlau-tsis zoo, muab kev nkag siab zoo rau cov theem pib ntawm lub ntiaj teb. Los ntawm kev kawm cov khoom tsis tshua muaj no, astronomers vam tias yuav nthuav tawm ntau cov lus zais ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab keeb kwm ntawm peb lub cosmic ib puag ncig.

